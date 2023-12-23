中國強力整頓網遊 投資圈稱「管太多」 玩死經濟活力

中國官方突宣布將訂定管理辦法整頓網路遊戲，草案徵求意見稿提出，網絡遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。（美聯社）

中國官方昨天突宣布將訂定管理辦法整頓網路遊戲，遊戲概念股 應聲大跌。投資 名人葛衛東怒轟「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了」。相關遊戲製作公司表示，許多遊戲開發的「每日簽到」機制違反了草案內容，他們只好加班修改遊戲，壓力山大。網民們則幾乎一面倒開罵，指此辦法「管太多」，「建議廢除一切娛樂，每天全國人民一起看新聞聯播」。

國家新聞出版署昨天中午發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。其中提到，網路遊戲不得設置每日登錄、每次充值、連續充值等誘導性獎勵，所有網路遊戲須設置使用者充值限額等。消息一出，中國遊戲概念股崩盤大跌。

中央社報導，上海混沌投資公司董事長葛衛東在微信 朋友圈發文怒轟官方「這邊救市，那邊搞市」；「這種經營環境還能生存、投資嗎？為啥不能營造個寬鬆的營商環境。未成年限制是有道理，成年人花點自己的錢玩遊戲是怎麼了！這也要管！」

這位百億級的投資名人直言：「經濟的活力都被玩死了，沒人敢投資了，就天下太平了」。他的文章截圖隨即被廣傳，引發熱議。

新浪科技引述浙江大學國際聯合商學院研究員盤和林表示，實際上從本質看，「這條政策是假定所有人在玩遊戲的時候都是上癮的，都是沒有自制力的，個人認為，這種假設並不合理」。

據第一財經引述一家遊戲製作公司內部人士稱，該公司剛官宣一款以戀愛為題材的新手遊，然而遊戲中的「每日簽到」等機制與辦法草案不符，公司正竭力修改，但該遊戲預計半個月後全球公測，能修改時間不到半個月。「現在的問題在於，改動的話就需要從頭改到尾，後續發行、多語言版本等等流程都要改。」實在壓力非常大。

分析人士表示，為提高在線率，遊戲公司都會設置登錄獎勵和每日任務。按照新的規定，沒有了登錄獎勵和每日任務，可能用戶登錄的次數就不會那麽頻繁，就會非常影響遊戲在線率，進而影響遊戲付費率。

值得玩味的是，當局擬強力監管網遊，過去都有許多家長表態支持，但微博相關討論區顯示，這次絕大多數網民對於新規語帶嘲諷給出負評。

網民紛紛留言：「啥都要管，成年人自己花點錢玩個遊戲也不允許了」，「直接讓中國遊戲行業消失更直接」，「我一不喝酒，二不賭，三不xd，我給遊戲充個錢怎麽了」，「打不過別人，回來打自己孩子」，「不給中國遊戲花錢我就給外國遊戲花錢，你看著辦吧」，「整天太閒了」，「吃飽了撐的，啥都管，股市2900都保不住」。