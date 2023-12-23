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史上最冷冬至 錢塘江凍出潮汐樹 「雪窩」威海連下暴雪3天3夜

中國新聞組／北京23日電
錢塘江結凍並形成冰雪潮汐樹。（取材自潮新聞／劉明勇攝）
錢塘江結凍並形成冰雪潮汐樹。（取材自潮新聞／劉明勇攝）

寒潮持續在中國發威，許多民眾昨天度過了史上最冷冬至。浙江杭州昨天出現最低溫-5.4℃，錢塘江也結凍，出現罕見的冰雪潮汐樹絕美景象。廣州創下1951年以來最冷冬至紀錄，廣東仁化驚現-2.4℃低溫。山東則遭遇極端天氣事件，有「雪窩」稱號的威海市連下暴雪三天三夜，昨積雪深度達74公分，打破山東有史以來的紀錄。

來源：YouTube

冷！冷！冷！昨天是冬至，寒潮襲捲中國多地。據潮新聞報導，冬至過後各地氣候都將進入最寒冷的階段，也就是人們常說的「數九寒天」。今年則寒冷提前，杭州昨天最低溫-5.4℃，是史上最冷冬至日。過去七天浙江平均氣溫3.9℃，比常年同期偏低3.7℃，湖州大部和杭州北部縣（市、區）為歷史同期最低。 

低溫也冰封了錢塘江，「錢塘江被凍住了！」昨衝上熱搜，「凍江」畫面震撼唯美。攝影愛好者吳一勤拍到錢塘江灘塗處江水凍住奇觀，嘉紹大橋下，江水結成冰面，如同地面開裂般的紋理向遠方延伸。吳一勤看過好幾次錢塘江凍住奇觀，今年尖山到紹興的錢塘江段再現冰凍景象。觀潮愛好者劉明勇則在昨晨於塔山壩附近航拍到冰封錢塘江、冰雪潮汐樹的唯美景象。

另綜合報導，中國最低氣溫0℃線昨晨抵華南北部，南方的廣東也在零度以下。廣東多個市縣創近40年來最冷天氣，其中廣州最低氣溫為3.3℃，打破1981年冬至4.1℃紀錄。仁化最低氣溫為全廣東最低，為-2.4℃。

在北方，黃河多處河段已結凍斷流，膠州灣出現封凍，山東威海連下三天大雪，積雪達74公分，也破了歷史紀錄。氣象單位表示，此次降雪過程是一次「極端天氣事件」，降雪量和積雪深度均突破有氣象觀測紀錄以來的冷流暴雪歷史極值。持續低溫造成山東威海道路積雪結冰，嚴重影響交通出行。威海附近的煙台市積雪52公分，也打破當地紀錄。

中國多地的冬至都突破多年紀錄，錢塘江也罕見出現結凍景象。（取材自微博@浙江日報）
中國多地的冬至都突破多年紀錄，錢塘江也罕見出現結凍景象。（取材自微博@浙江日報）

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