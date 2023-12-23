上海稅務機構 竟出現半裸洋女「踩長城」浮雕

有網友發視頻反映，上海一稅務大廳的浮雕是「外國女子腳踩長城」，令人難以理解。（視頻截圖）

有網友反映，上海某稅務大廳的浮雕是「外國女子腳踩長城」，引發熱烈討論。有網友質疑，「修這麼個不倫不類的雕像是誰拍板的？當時花了多少錢？」也有人反對上綱上線，「有些人這麼敏感，不知道是出於自信呢？還是自卑」。

極目新聞報導，視頻顯示，在一大廳牆壁上有大幅浮雕，浮雕底部為長城圖案，三名西方樣貌的女子半裸上身，腳踩在長城上。視頻發布者表示，「稅務大廳外國雕像腳踩長城，不理解」。

視頻發布者介紹，拍攝地點是上海市浦東新區稅務大廳。他認為，稅務大廳理應是嚴肅的場所，浮雕中幾名西方女子腳踩長城的畫面不夠嚴肅。

有網友留言，「長城怎可被踐踏？長城承載著豐富的歷史文化內涵，我們應該加強對長城的保護和宣傳。難以理解這樣的雕塑擺在政府部門大廳是什麼意思？」、「有些人開始懷念過去的租界了，應該深究一下」。

但也有網友說，「我尋思文革不是結束了嗎？」、「上海作為改革開放的前哨，中西結合是城市特色，長城與西洋半裸體混搭是典型的城市風格」。

上海市稅務服務熱線工作人員表示，會將這一情況反饋給浦東新區稅務大廳。