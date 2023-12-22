賣肌肉還是賣火鍋？ 半裸健身猛男上菜 挨批低級趣味

健身教練「半裸」兼職火鍋店服務員。（取材自現代快報）

江蘇南京秦淮區的一家火鍋店，近日因提供「另類」服務在網上走紅，網傳視頻顯示，店內五名肌肉男戴著統一的白色口罩 ，上身「半裸」，僅繫著一條棕色圍裙，圍裙上印著「xxx老火鍋」的字樣。他們一字排開，依次為顧客端上火鍋底料和菜品後，還會站在餐桌旁大秀肌肉，甚至餵食顧客。而在與顧客合影過程中，他們除了展示自己「猛男」身材，還會將女顧客扛在肩頭。

現代快報報導，在網友發布的視頻中，除了能看到肌肉男們各種秀身材，還能聽到女顧客「別走，別走，別走」的交互語言。此外，該網友的配文稱：「不是男模點不起，而是大觀園更有性價比。」

對於該火鍋店如此「有噱頭」的服務方式，有網友認為，這是一種營銷特色，能夠給顧客帶來別致的體驗感，也有人認為，這樣「大尺度」的服務方式太過「辣眼睛」，屬於「低級趣味」，直言「吃個飯，至於嗎？這不是吃飽了撐的嗎」、「吐了，惡心」。

在南京秦淮區來鳳街上的這家xxx老火鍋店一名工作人員說，視頻中的服務員「那是我們做活動時候才有的，每個周六晚上10時，活動大概一個小時，現在已經搞過兩次了。」因為店老闆自己就是健身教練，視頻中的五名肌肉男都是他找來的。

據了解，該火鍋店負責人在附近還經營著一家健身房，他為了品牌推廣，才將健身房的私人教練帶來火鍋店內做活動。該火鍋店負責人表示，既然活動本身存在爭議，他會接納大家的建議，重新調整推廣方向。

南京市秦淮區市場監督管理局雙塘分局副局長張勇表示，此前，他們也收到了關於該火鍋店的投訴，已經約談了相關負責人，對方表示會暫停上述活動。

張勇說，針對該火鍋店可能存在非店內人員接觸食品的問題，已責令負責人限期整改。至於健身教練們的穿著問題，尚未構成違法違規行為。