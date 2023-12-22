我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

逃離美女經濟 空姐轉賣能源車 尋找技能立身處

中國新聞組／北京22日電
社媒上的空乘轉型分享。（取材自紅星新聞／視覺中國）
社媒上的空乘轉型分享。（取材自紅星新聞／視覺中國）

大量「空姐轉行入職新能源汽車公司做銷售」的分享熱帖，近日出現在社交媒體平台，引發關注，「多方回應大批空姐轉行賣車」話題隨即衝上熱搜。

儀態極佳的空乘，轉行新能源汽車公司做銷售有優勢。（取材自紅星新聞／視覺中國）
儀態極佳的空乘，轉行新能源汽車公司做銷售有優勢。（取材自紅星新聞／視覺中國）

紅星新聞報導，「飛」了兩年的小漫，2021年底離開了薪資待遇等都較高的外航，進入新能源產業鏈上遊的鋰電池行業，做歐美大客戶相關工作。空乘轉型引起關注，小漫的第一反應是「美女經濟」。一張儀態極佳的空乘工作照，一張笑容滿面穿著車企新工作服的證件照，配以自述從空乘轉型新能源賣車的文案，「空姐轉型賣新能源車」的這些社交媒體動態確實有些「套路」。

小七是今年才從空乘轉行的，加入新能源車企後，發現身邊不少同事曾是空乘。在小七看來，她從空乘轉到新能源車企銷售崗位，最大的真實優勢其實是抗壓能力、長期積累的服務態度和服務意識，以及經過訓練的儀態。

「國外航空公司在中國對空乘的招聘幾乎是暫停了三年。」曾為許多空乘轉型提供諮詢服務的職業規畫師胡瀟月說，早年她為國內空乘人員進行培訓的目標是幫助她們跳槽到更頂尖的「外航」。而到了2020年底，空乘最想知道的問題變成了「如何離開空乘這個行業」。

中國民用航空局今年5月發布統計公報，截至2022年底，中國運輸航空公司共有乘務員8萬5001名，比上年減少3125名。

小漫身邊不乏前空乘同事選擇進入了新能源、區塊鏈產業。向轉型空乘人員打開大門的朝陽行業還有醫美、在線教育等。2020年底，小馨決定離開航空公司進行職業轉型時，小馨得到的面試機會大多集中於醫美企業、在線教育機構等當時的新興、熱門行業。

新能源車企也迎上了這個時機。據智聯招聘數據顯示，今年1-7月，新能源汽車業務領域的求職人數同比增長35%。

小馨說，她從小就有著「空姐夢」，從來沒想過自己從業兩年後就會轉行。「有段時間我發現，航班不是特別多，但自己還是難以承受那種不分晝夜的作息，真的飛不動。這一行做到退休的人很有限。」小七對自己繼續做空乘的前景並不看好，反而覺得新能源是一個朝陽行業。

「美女經濟」滲透到各行各業中，吃「青春飯」現象也普遍出現。但受訪的前空乘人員們總是表達脫離要求「美」和「年輕」的崗位，找到其他技能下的立足點，才是實現了真正的順利轉型。 

退休

上一則

成都女大生入職當天被慫恿貸款整容 網民：招的是客戶

下一則

賣肌肉還是賣火鍋？ 半裸健身猛男上菜 挨批低級趣味

延伸閱讀

賣藥浴包、月子餐、伴手禮 72年中藥行轉型

賣藥浴包、月子餐、伴手禮 72年中藥行轉型
當航班出錯 哪些航空公司處理得最好？

當航班出錯 哪些航空公司處理得最好？
歐海爾擴建超支15億 2航空公司擬縮減規模

歐海爾擴建超支15億 2航空公司擬縮減規模
COP28直擊／台灣經驗世界看見 島國能源發展重視公正轉型

COP28直擊／台灣經驗世界看見 島國能源發展重視公正轉型

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決