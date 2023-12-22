逃離美女經濟 空姐轉賣能源車 尋找技能立身處

社媒上的空乘轉型分享。（取材自紅星新聞／視覺中國）

大量「空姐轉行入職新能源汽車公司做銷售」的分享熱帖，近日出現在社交媒體平台，引發關注，「多方回應大批空姐轉行賣車」話題隨即衝上熱搜。

儀態極佳的空乘，轉行新能源汽車公司做銷售有優勢。（取材自紅星新聞／視覺中國）

紅星新聞報導，「飛」了兩年的小漫，2021年底離開了薪資待遇等都較高的外航，進入新能源產業鏈上遊的鋰電池行業，做歐美大客戶相關工作。空乘轉型引起關注，小漫的第一反應是「美女經濟」。一張儀態極佳的空乘工作照，一張笑容滿面穿著車企新工作服的證件照，配以自述從空乘轉型新能源賣車的文案，「空姐轉型賣新能源車」的這些社交媒體動態確實有些「套路」。

小七是今年才從空乘轉行的，加入新能源車企後，發現身邊不少同事曾是空乘。在小七看來，她從空乘轉到新能源車企銷售崗位，最大的真實優勢其實是抗壓能力、長期積累的服務態度和服務意識，以及經過訓練的儀態。

「國外航空公司在中國對空乘的招聘幾乎是暫停了三年。」曾為許多空乘轉型提供諮詢服務的職業規畫師胡瀟月說，早年她為國內空乘人員進行培訓的目標是幫助她們跳槽到更頂尖的「外航」。而到了2020年底，空乘最想知道的問題變成了「如何離開空乘這個行業」。

中國民用航空局今年5月發布統計公報，截至2022年底，中國運輸航空公司共有乘務員8萬5001名，比上年減少3125名。

小漫身邊不乏前空乘同事選擇進入了新能源、區塊鏈產業。向轉型空乘人員打開大門的朝陽行業還有醫美、在線教育等。2020年底，小馨決定離開航空公司進行職業轉型時，小馨得到的面試機會大多集中於醫美企業、在線教育機構等當時的新興、熱門行業。

新能源車企也迎上了這個時機。據智聯招聘數據顯示，今年1-7月，新能源汽車業務領域的求職人數同比增長35%。

小馨說，她從小就有著「空姐夢」，從來沒想過自己從業兩年後就會轉行。「有段時間我發現，航班不是特別多，但自己還是難以承受那種不分晝夜的作息，真的飛不動。這一行做到退休 的人很有限。」小七對自己繼續做空乘的前景並不看好，反而覺得新能源是一個朝陽行業。

「美女經濟」滲透到各行各業中，吃「青春飯」現象也普遍出現。但受訪的前空乘人員們總是表達脫離要求「美」和「年輕」的崗位，找到其他技能下的立足點，才是實現了真正的順利轉型。