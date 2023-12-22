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發揚漢服…留英華生穿馬面裙、雲肩、戴頭花 驚艷畢業典禮

中國新聞組／廣州22日電
馬面裙、雲肩、頭花……湯同學在英國利物浦大學的畢業典禮上身著華美漢服登場，向校長作揖，校長好奇的回眸，這一視頻隨之火遍全網。（視頻截圖）
馬面裙、雲肩、頭花……湯同學在英國利物浦大學的畢業典禮上身著華美漢服登場，向校長作揖，校長好奇的回眸，這一視頻隨之火遍全網。（視頻截圖）

英國利物浦大學畢業典禮上，一名中國女留學生身著華美漢服登場，向校長作揖，獲得全場師生熱烈的掌聲。講台上，校長好奇地回眸，這一幕隨著視頻火遍全網。主人公湯姓女學生說，「我有我的國家在背後為我撐腰，我們的服裝給我帶來了如此多掌聲」，「身為中華兒女，我驕傲」。

南方都市報報導，視頻中，身穿馬面裙、雲肩、頭花的湯同學，是今年利物浦大學人力資源管理專業的畢業生。她說，畢業典禮結束後，不同族裔的同學們紛紛來與她合影留念，驚嘆見到了一位「中國公主」（Chinese princess）。她驕傲地笑說，「頭花是我媽媽做的」。

近年來，國際上掀起一股「漢服熱」，許多留學生也大方穿漢服上街，或參加畢業典禮。湯同學認為，視覺衝擊是傳播與弘揚民族文化最直接的方式。她說，典雅端莊的中國傳統服飾能夠迅速擊中人心，給其他文化背景的人留下深刻的印象，「這就是我們文化自信的體現」。

湯同學說，中華傳統文化的教育普及有助於夯實年輕一代的知識基礎，助他們日後走出國門講好中國故事，「我們有56個民族，希望能看到愈來愈多少數民族的留學生穿上民族特色服飾參加畢業典禮，見證那神聖時刻」。

英國最早的唐人街就在利物浦，可追溯至19世紀60年代。當時來此的中國人主要來自廣東，大多出身水手，以開洗衣店起家。

利物浦的城市博物館內專設「Canton（廣東）」展廳，展出數以百計的廣彩、木雕、瓷器等藏品，唐人街入口處仍坐落著全歐洲最高的中國牌樓。

湯同學說，粵菜和川菜在英國非常受歡迎，不少外國同學也學習起食物的中文名，如「毛血旺」、「蛋炒飯」等漢語詞彙。

湯同學（中）和同學的合影。（取材自南方都市報）
湯同學（中）和同學的合影。（取材自南方都市報）

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