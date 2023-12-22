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南韓糧價飆升…青島背米搭機飛首爾 轉賣賺3倍

中國新聞組／北京22日電
一段「背糧男子大鬧青島膠東機場」的視頻網上瘋傳。男子行李中攜帶了大量糧食，在登機檢查時因超重被攔下。（取材自新民周刊）
一段「背糧男子大鬧青島膠東機場」的視頻網上瘋傳。男子行李中攜帶了大量糧食，在登機檢查時因超重被攔下。（取材自新民周刊）

南韓近來因通貨膨脹等因素，米價居高不下。不少中國人看中此「商機」，以「人工背糧」的方式，自青島、北京等地搭機及水運，將中國大米一批批運往南韓銷售，由於價差達三、四倍，利潤頗高，甚至出現每天往返的職業水客。據報導，相關航線機票價格僅700多元（人民幣，下同），其中獲利怎麼算都值得。但超重的大米也帶來飛安隱憂。

來源：YouTub

綜合媒體報導，近日一段「背糧男子大鬧青島膠東機場」的視頻火了，一名男子的行李中攜帶了大量糧食，在登機檢查時因超重被攔下。該男子當場大發雷霆，怒砸行李箱，致使航班延誤了一個小時。

這起「機鬧」事件反映了中韓兩國間的地下貿易，有一支老練的水客隊伍每天往返於青島到首爾的航線，他們目的卻並非工作、學習或旅遊，而是倒賣糧食。

這個現象的起因是，受地理條件制約，南韓食品價格受外部環境影響極大，經常大起大落。近來由於俄烏戰爭、以哈衝突，南韓食品價格連連上升。目前，南韓國內大米的零售價格高達3.41-6.24美元/公斤，幾乎是中國大米零售價格的三到四倍。

南韓米價太高，水客們的目光就投向了鄰國中國。由於青島往返首爾機票價格最便宜只要380元，帶貨成本相當低。一些有組織的乘客，會結伴扛著糧食搭飛機當天往返，主要集中在青島膠東機場、北京大興機場。

他們通常會準備裝滿真空壓縮糧食的行李，利用國際航班的免費托運行李額先托運兩到三件行李，再免費攜帶一、兩件手提行李登機。由於水客的行李重量高達30到50公斤，對客艙乃至飛機的飛行安全造成了巨大隱患。例如，某次青島飛首爾的航班上，客艙行李架就被壓裂。

此外，經由水運—諸如仁川-威海航線，也出現類似的情況。每天往返中韓兩國的職業水客數量龐大，這相當於走私，可見賺頭可觀。

在南韓京畿道龍仁市農協大米合作社，一名工作人員檢查在低溫倉儲設施裡存放的大米。（...
在南韓京畿道龍仁市農協大米合作社，一名工作人員檢查在低溫倉儲設施裡存放的大米。（取材自新民周刊）

南韓 通貨膨脹 利潤

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