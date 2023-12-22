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網路嚴審 胡錫進籲政府承受批評 網酸：敢把你藏的微博發出來？

中國新聞組／北京22日電
環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）
環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）

環球時報前總編輯胡錫進21日呼籲，中國各地政府要承受各種批評，有則改之無則嘉勉，社會即可減少很多不必要緊張。但網友質疑，胡錫進明知言論審查屬於體制性，卻說成是個人問題，是「揣著明白裝糊塗」，更有網友要求胡錫進把近2年隱藏或刪掉的微博都發出來。

胡錫進20日透過自己的新浪微博帳號發文說，這是「人人都有麥克風的時代」，所有名人、機構，包括各地政府都要有「對批評和各種負面輿情的承受力」。面對「正常的議論，挨罵就挨罵了，有則改之無則加勉」，中國社會就會減少很多不必要的緊張。

他提到，確有嚴重問題被揭露當然要嚴肅處理，但追責不必跟輿論跟得那麼緊。如果只是因為一件事突然成了焦點，或是小錯被揪住，「被罵了，無需管控輿論，也無需接受輿論審判」，態度應轉變成「正確對待」，這樣是不是對整個中國社會都好一些？

他並針對18日是中共「改革開放」45周年表示，改革開放「需要憲法秩序下的寬鬆氛圍托舉」，大家都謹小慎微，生怕挨批評或成為輿論焦點，都把很大精力「放在嚴防被輿論盯上，這怎麼行？」。弄得聽批評的人很敏感，最後讓批評也變得敏感，什麼都像是圍攻、網暴，慢慢的批評就會受限。

胡錫進這篇發文引起中國網友議論，其中不少人抱怨當今中國網路越來越嚴格的言論審查。中央社綜合網路訊息及美國之音報導，一名網友說，「現在不敢隨便說了，動不動說了幾句他們不愛聽的實話，『境外勢力』的稱號就給你按上」；有人則說，要官方接受批評是不切實際的。

但也有網友將矛頭對準胡錫進，稱胡錫進明明知道如今中國對網路言論嚴格審查是體制性的，卻描繪成「個人接受程度」的問題。還有網友要求胡錫進，把近2年隱藏或刪掉的微博都發出來，再把他發到外網的推文都發到中國網路平台上，「你敢嗎？不敢你就是揣著明白裝糊塗」。

微博 中共

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