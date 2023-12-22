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副教授跨欄入校有解？ 北大擬放寬門禁、離校已不用刷臉

中國新聞組／北京22日電
北京大學東南門的刷臉閘機通道。(取材自紅星新聞)
北京大學東南門的刷臉閘機通道。(取材自紅星新聞)

中國大學門禁森嚴，被認為失去開放的精神。北京大學副教授李植日前更撰文表示，自己不願人臉識別也不願耽誤時間被查證件，乾脆「跨欄」入校。北大21日表示正在有序推進開放，盡可能滿足社會需求。也有學生表示，出校門已不用再刷臉。

中國多所大學延續了疫情期間的封閉管理政策，即使今年有些學校恢復部分人員出入校園的權限，但絕大部分的外來人員被阻隔在高牆之外，或者必須事先上網預約。

界面新聞報導，北京大學工學院副教授李植日前在網上撰文，他因為未授權北大使用他的人臉識別信息，沒法刷臉入校。而進出學校保安人員查驗經常需要耗時十幾秒時間，他通常直接跨過閘機欄杆就進去了，門衛因為認識他也未攔截。但最近一次他跨欄入校後被保安追逐，最後以李植出示工作證結束。

李植認為，北大這種門衛管理制度給師生造成很大不便，「尤其是連出門也要管，毫無必要」；而且閘機本身就是重大安全隱患，萬一出現危急情況，需要盡快疏散校內人員時，這種閘機是巨大障礙物。

李植在文章中表示，北大自2008年北京奧運會起開始進門查證件，而此前北大的是完全開放的，任何人都可以進。2019年開始，北大在校門口安裝了閘機和人臉識別設備，但他斷然拒絕查證新規。

這篇文章引發關注，有輿論直指外國許多大學連圍牆都沒有，即使議會、總統府也開放參觀。但也有人表示「國情不同」，北大和北京清華大學如果完全開放，每天可能會湧入大量遊客。

北京青年報報導，北京大學21日回應，校方正在有序推進開放，在平衡校園秩序的同時，盡可能滿足社會需求。

北大方面表示，學校正在自主研發出入校服務應用，為各類來校人員提供多方式、多條件入校服務，最大限度滿足社會人員入校需求。元旦、寒假期間社會人員入校需求，也會靈活調整。

紅星新聞報導，多名北京大學在校學生21日表示，近日從校內出校門的時候已經不用刷臉通過閘機，雖然入校還是要刷臉，但比起之前已方便很多。

有清華大學刑法學教授對此發文，稱北大的門禁系統做出了改變，雖然還不盡如人意，但比起之前的做法總歸要好一些。

人臉識別 疫情 奧運

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