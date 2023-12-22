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沒錢請保母了？杭城家政公司：今年訂單特別淡

中國新聞組／杭州22日電
家政阿姨在家政公司裡等活。（取材自潮新聞）
家政阿姨在家政公司裡等活。（取材自潮新聞）

每年臨近年終，保母市場都會進入「缺人」狀態。但出乎意料的是，今年保母市場供大於求。家政公司人員表示，今年年前保潔家政行情特別淡，有人認為與經濟形勢有關，普通家庭能不請就不請，也有業者估計高峰期在年後。

據潮新聞報導，往年臨近年終，保母市場有時日薪五、六百（人民幣，下同）也難招到人，但今年保母市場供大於求。以位於杭州朝暉二區的朝暉家政服務市場為例，一條小巷有十幾家的家政公司，幾乎每家每戶都坐著一兩個來找活的阿姨，一個家政門店有六七個阿姨在等活，等活的阿姨還真不少。

「今年的行情特別淡。」多家家政公司表示，預約訂單也大不如前，一周僅有兩、三個訂單，與以往年前的火爆景象相去甚遠。

朝暉家政服務市場是小家政公司的密集街區，一家挨著一家。（取材自潮新聞）
朝暉家政服務市場是小家政公司的密集街區，一家挨著一家。（取材自潮新聞）

來自安徽的趙阿姨來杭做保母4年多，今年上半年回了一趟老家照顧新冠「陽」了的公婆後6個月，再回到杭州就發現，找工作的難度比以前大了不少。「以前，老客戶介紹介紹就夠了，現在要往家政公司跑一跑。」

家政公司負責人麗姐說，基本上最近每天都是找活的多，雇人的少，「做鐘點工的阿姨也是幹一天歇一天。

為什麽今年家政用工這麽淡？各家政人員的說法不一。

麗姐說，是受經濟形勢影響，普通家庭一般簡單的保潔家政能不請人就不請人了，最明顯的就是找保潔的、擦玻璃的人少了，但陪護老人、母嬰等「剛需」仍然旺盛。

三替家政相關負責人認為，年前本身是淡季，真正的高峰期在年後。一般，年前阿姨都在等「年終獎」，不會輕易離職。但過完年後，不滿待遇的阿姨會辭職流入市場，客戶覺得用得不順的阿姨會更換。用工旺季也許才會真正到來。

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