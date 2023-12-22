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92年男子已嫁閨女當岳父 網友感到不可思議：90還沒談過戀愛呢

中國新聞組／北京22日電
山東菏澤一名1992年出生的男子發視頻，稱自己已經嫁出女兒並成為岳父，引起廣泛討論。（視頻截圖）
山東菏澤一名1992年出生的男子發視頻，稱自己已經嫁出女兒並成為岳父，引起廣泛討論。（視頻截圖）

近日，山東菏澤一名男子發視頻稱，自己1992年出生，已經送女兒出嫁當上岳父了。不少網友表示不敢相信，紛紛留言「我90年還沒談過戀愛呢」、「嚇死93年的寶寶了」，並質疑他在撒謊博眼球。即使當地警方出面幫他「認證」是繼父，仍有不少網友無法接受「31歲的老丈人」。有網友屈指一算，這名男子的二婚老婆估計比他大十幾二十歲。但未獲當事人證實。

據九派新聞、共富視頻報導，這名男子在社群平台上發了一段在婚禮現場的視頻稱，自己是92年出生，已經送女兒出嫁當上岳父了。視頻中，女兒挽著男子的手走向新郎，男子禮服上的胸花也寫著著「父親」二字。

92年男子身上佩戴的胸花上寫著女方父親。（視頻截圖）
92年男子身上佩戴的胸花上寫著女方父親。（視頻截圖）

視頻讓許多網友難以置信，在全網引起了廣泛的討論：「都沉默了」、「嚇死93年的寶寶了」、「嚇老子一跳！92，還是單身狗」、「91年的在這拖後腿」、「90還沒談過戀愛呢」；也有很多人質疑他在撒謊博眼球，怎麼算也不太可能有這麼年輕的老丈人。

沒多久，男子所在當地的公安局回應稱，該男子確實是1992年出生的，他是二婚，實際上是出嫁女子的繼父，而非親生父親，二人並不在一個戶口本上。

92年男子與已嫁閨女拍合照。（視頻截圖）
92年男子與已嫁閨女拍合照。（視頻截圖）

但即使警方稱是二婚，許多網友仍無法相信：「繼父，他這個二婚老婆估計比他大十幾二十歲」，「50歲女人找30歲老公」，「感覺他老婆好幸福，找了個那麽年輕的老公」，「比老夫小兩歲，老夫連個初戀都沒有，他就已經是二婚了，還當上了岳父，真是後生可畏」，「哦，是繼岳父」，「很勵志」，「想知道他老婆多少歲？」

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