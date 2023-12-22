外賣小哥摔車骨折 沒錢叫救護車、動手術…這群人幫了他

向建軍手術後躺在病床上。（取材自上觀新聞）

一個寒冷的冬夜，在復旦大學東門外的國定路上，外賣小哥向建軍為避讓兩個逆行的行人，自己的電動車失控撞向護欄，醫師檢查顯示「左股骨幹錯位性骨折，需手術」，但想到入院手術要花錢，他果斷簽了「拒絕住院，後果自負」，打了鋼板回到出租屋養傷。或許他覺得大不了最壞結局就是「落下點殘疾」，沒想到有一群人幫助他度過這個困境。

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上觀新聞報導，當向建軍躺在宿舍的木板床上，左腿骨折令這名42歲的男人疼痛纏身。在疼痛中煎熬的時候，向建軍並不知道，復旦大學一名學生在社群媒體 上替他發了求助帖；兩名學生去了兩趟交警部門，為他開具責任認定書。第三天，平台同意為向建軍墊付手術費後，兩名志工搭計程車到他的住處，要把他「拖進醫院」。

向建軍和志工在家中。（取材自上觀新聞）

得知自己受傷的事情在社交平台上被不斷轉發，向建軍驚恐不安：「我個人的這一點小事，還要驚動那麼多人？」他確實本來可以不驚動這麼多人，向建軍有兩份保險 ，一份是平台每日強制扣除的騎手意外險，另一份是在北京、上海等七省市的平台企業試點的新就業 形態就業人員職業傷害保障，但兩者都因流程複雜，無法在當下申請到足以支持他入院的費用。

據報導，向建軍出生湖北普通農家，是家中獨子；他沒有伴侶，父母在幾年前因病先後離開，手機通訊錄裡的聯絡人只有個位數。

向建軍受傷後第三天，一群學生到他的住處勸他接受治療並稱「醫藥費已經有著落了。」原來這幾天，目睹向建軍受傷的復旦大學新聞學院研究生程栗在社群媒體上發文替他求助，當晚回覆達上百條，透過這篇帖子，復旦大學社工專業的碩士生王嶺和國際政治學院的劉彥找到程栗，凌晨在微信拉了個群，社會志工馬文龍和陳錚也參與其中。

向建軍在自己的求助帖下的留言。（取材自上觀新聞）

報導指出，當向建軍還想著「再等等」，學生們卻替他著急，催他開通水滴籌，他依舊猶豫，「該不該麻煩更多人」。最後向建軍的募款連結終於發出，「騎手」、「送餐時跌倒」、「放棄治療」，儘管向建軍的自述很樸素，但這些字眼牽動著點開連結的每一個人。才三小時，「水滴籌」設定的5萬元就籌到了。也是在那一晚，平台留意到受傷的他，打來電話，表示可以為他墊付醫藥費。

向建軍終於住進了骨科病房。手術當天，幾方達成共識：醫院降低預繳費標準，向建軍把手邊籌集來的善款都轉入醫院帳戶後，就立即手術；平台雖沒有墊付向建軍的醫藥費，但承諾「如果還有不夠的後續治療費，平台會出面墊付」。

據報導，向建軍的手術在幾經坎坷後開始。醫師把幾根鋼釘敲進向建軍股骨的斷裂處，骨頭終於接上。手術後在醫院住了三天，向建軍就回家了，醫院帳戶裡籌來的錢幾乎用光了。就在向建軍焦慮之際，平台終派來工作人員，和他講述大概的保險申報流程。12月初，他成功提交所有「新就業形態就業人員職業傷害保障」的資料。

漫長的又一輪等待開始。身體裡的鋼釘要長達一年的時間才能拆除，在家的這些日子，他甚至想過拄著拐杖送外賣，「就跑幾單，體驗生活的那種」，但很快又打消了念頭，他覺得自己還是應該謹慎些，「就像打遊戲一樣，好不容易留點血，別一出去幾下子被人家秒殺了」。