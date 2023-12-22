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不符70人設顯眼包 網紅聞會軍刷爆00後朋友圈

中國新聞組／北京22日電
這幾天，不少00後的朋友圈，被一張中年男子聞會軍的自拍照及emo的文案刷屏。（取材自北京青年報）
這幾天，不少00後的朋友圈，被一張中年男子聞會軍的自拍照及emo的文案刷屏。（取材自北京青年報）

近日不少00後的朋友圈被一名中年男子刷屏，emo的文案加上一張中年男子自拍照的組合，話題「張萬森朋友圈下老登了」一度登上微博熱搜。

北京青年報報導，「張萬森下雪了」是電影中的一句台詞，叫人印象深刻，有喜歡也有遺憾，後來每逢下雪，年輕人就愛以此為文案，一下雪這句話就會登上熱搜；然而今年，「老登」聞會軍取代「下雪了」，迅速刷屏朋友圈。

早上，他是「帶九個學員，過了八個，自己兒子沒過」的駕訓班教練；中午，他是跳著土味舞蹈的「聞神」；晚上，他是發emo文案配自拍的深情聞會軍。網友表示，沒有聞會軍的微信，但朋友圈裡全是聞會軍。（據說這一波網「毒」也已逐步侵襲中老年朋友圈）

「聞神」上場，成為新晉平民「偶像」，一夜之間霸屏網路，被稱為「病毒式傳播」。（取...
「聞神」上場，成為新晉平民「偶像」，一夜之間霸屏網路，被稱為「病毒式傳播」。（取材自北京青年報客戶端）

聞會軍是誰？據報導，聞會軍是70後，有三個抖音帳號：「聞神負責搞笑」、「聞會軍深情」和「利安聞負責給逆子掙學費」。聞會軍的三個抖音號粉絲原本加起來才總共200萬，沒想到一夜爆火、登上熱搜後，光是「聞神」一個帳號就超300萬粉絲。

報導指出，給逆子掙學費的「利安聞會軍駕駛員服務部」帳號有74萬粉絲，是聞會軍最早的帳號，從2022年底開始更新，第一條視頻點讚就破萬，而後發布以駕訓為主題的搞笑視頻，熱度一直較高。今年暑假發布的一條「九個學員考科二過了八個，沒過的是自己兒子」的影片爆火，按讚有210萬。

他的「聞神」帳號粉絲最多，超300萬，從2023年3月開始更新第一支影片。第一段影片就完全不符合一個「老年人」的格調，一條「土味滿滿」模仿年輕人的影片打開了聞神的「網路顯眼包」之路。到了5月，「聞神」帳號的第八條抖音，他發布了四張搞笑圖片和一則文案，獲讚38萬。

從11月開始，聞神開始專攻土味舞蹈，每段影片的讚都在幾萬甚至幾百萬。

而他主攻深情的帳號「聞會軍」，有135.4萬粉絲，發布的內容都是一條文案加上一張自拍，在朋友圈刷屏的照片都來自此帳號；從11月到現在一共發布20條，點讚最少的一條也有4萬讚。

報導稱，聞會軍之所以暴紅，應該與他「70後的長相，00後的心態」有關，無論是土味的舞蹈影片、駕訓班裡的有趣故事還有和兒子相處的搞笑日常，他總是願意做個不符合70後人設的「顯眼包」。

「聞神」上場，成為新晉平民「偶像」，一夜之間霸屏網路，被稱為「病毒式傳播」--朋友圈無處不見的玩梗照片，一場直播10萬+的觀眾，不停刷螢幕的禮物。

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