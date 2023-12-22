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全網動容 蹲下抱痛哭災民的書記 是全國最年輕省委「一把手」

中國新聞組／北京22日電
陳剛(左)抱著災民安慰。(視頻截圖)
陳剛(左)抱著災民安慰。(視頻截圖)

甘肅臨夏州積石山縣18日發生6.2級強震，造成甘肅、青海逾百人遇難。地震發生後，兩省領導連夜趕赴救災一線。期間，青海省委書記陳剛在震區蹲下抱著一名痛哭老人安慰的場面，引發網路關注。據了解，陳剛今年1月才「空降」青海，是目前最年輕的省級黨委「一把手」。

赤焰新聞報導，19日上午，青海省委書記陳剛、省長吳曉軍前往民和回族土族自治縣中川鄉受災最嚴重的地方，實地察看現場救援、救災救助等情況，並召開前方指揮部會議。在現場指揮調度抗震救災時，陳剛看到一名受災群眾在震區現場痛哭，於是陳剛蹲下來抱著這位災民安慰。

陳剛對災民們說，「希望大家這個時候要配合好黨委政府做好救援工作。剛才我在現場看了，這次災害損失很重，我們也很痛心。現在省裡面已經全力以赴組建了各個工作組來搶救。我們現在提出來24小時要把我們發掘的現場要都搶救，最大限度的搶救我們的老百姓。」說到傷心處，聲音有些哽咽，場面令人動容。

在民和縣中川鄉金田村指導抗震救援工作時，陳剛說：「老百姓有沒有問題，吃飯有沒有問題，家裡有沒有老人看病問題，所有問題要及時報告。現在給老百姓講一句話，書記、省長已經到了現場，全省的力量都在想方設法救援老百姓。」

據報導，陳剛於今年1月3日出任青海省委委員、常委、書記。此前他擔任中華全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記。

官方簡歷顯示，陳剛出生於1965年4月，江蘇高郵人。陳剛15歲考入揚州師範學院（現揚州大學）化學系，19歲攻讀哈工大應用化學系碩士，22歲攻讀北京大學化學系博士。

1990年博士畢業後，25歲的陳剛在隸屬北京一輕集團的北京玻璃研究所工作，歷任北京玻璃研究所晶體室工程師、副主任，北京玻璃研究所副所長，北京一輕集團有限責任公司副總經理兼北京玻璃研究院副院長。

2000年，陳剛進入政壇，歷任北京市外經貿委副主任、北京市貿促會主任，北京市朝陽區委副書記、副區長、區長、區委書記等職。2012年7月，47歲的陳剛躋身北京市委常委，晉升副部級幹部。

陳剛工作履歷豐富，先後在北京、貴州、河北任職，其還曾是「雄安千年大計」執行者。2021年2月，他當選中華全國總工會副主席、書記處第一書記，直至今年1月履新青海省委書記。值得注意的是，此番調整後，陳剛成為31省份中最年輕的省級黨委「一把手」。

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