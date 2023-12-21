中國空間站、鴻蒙系統 入選全球10大工程成就

中國空間站等入選2023全球十大工程成就。(取材自人民日報客戶端)

中國工程院院刊「Engineering」評選的「2023全球十大工程成就」20日發布，ChatGPT 、中國空間站、百億億次超級計算機、白鶴灘水電站、雙小行星重定向測試、RTS,S/AS01瘧疾疫苗、鴻蒙操作系統、Spot & Atlas機器人、鋰離子動力電池、無人駕駛航空器入選。

香港文匯報報導，本年度入圍 的「全球十大工程成就」，經由全球徵集提名、專家遴選推薦、公眾問卷調查、評選委員會審議確定。主要指過去五年由世界各國工程科技工作者合作或單獨完成且實踐驗證有效的、並且已經產生全球影響的工程科技重大創新成果，既包括重大工程項目或關鍵技術裝備，也涵蓋工程科技關鍵性原始創新與突破。

本次評選的全球十大工程成就體現有三個特點：一是代表某一個或多個工程科技領域最先進的技術水平或者重大的原創性突破，能夠引領未來技術進步方向，如ChatGPT的橫空出世，在全世界引發廣泛關注。

二是通過技術整合、系統集成、資源優化配置達成了整體目標，呈現出顯著的系統集成創新特色，如作為全球首個單機容量百萬千瓦的水電站，中國白鶴灘水電站地質條件複雜、工程規模巨大，代表了當今世界水電技術發展的最高水平。

三是催生新產業、新動能，具有重要的產業帶動和經濟驅動價值，代表新質生產力發展方向，如鋰離子動力電池、無人駕駛航空器都擁有廣闊的應用場景，近年來呈現出爆發式的快速增長態勢。

報導指出，備受矚目的鴻蒙操作系統，此次入選全球十大工程成就。

2019年8月9日，華為公司發布了全新的基於微內核、面向全場景的分布式操作系統——鴻蒙操作系統。鴻蒙系統首次將分布式架構用於終端操作系統，實現用戶跨終端無縫協同體驗，採用全新的微內核設計重塑終端設備可信安全，通過統一IDE支撐一次開發，多端部署，實現跨終端生態共享。

此外，中美各一項航天工程入選本次全球十大工程成就。