甘肅震後地震寶寶出生 -18℃震區搭營收容災民

12月20日，在積石山縣石塬鎮沈家坪村安置點，救災人員為受災群眾搭建帳篷。(新華社)

甘肅 臨夏市積石山縣6.2級地震 造成甘肅、青海遇難人數20日增至134人、968人受傷，逾10萬災民轉移安置。中央撥1億（人民幣，下同）黨費賑災。由於當地最低氣溫-18℃，無家可歸的災民有人棲身帳篷、汽車避寒，有人只能聚在田野上燒麥稈抱團取暖，甘肅一醫院在救護車上接生了三名地震寶寶。此次救災也引進繫留無人機及衛星等黑科技，加快救援速度。

來源：CCTV

甘肅省抗震救災指揮部昨通報，18日晚上11時59分積石山地震後，截至19日下午3時，甘肅救援工作已基本結束，該省有113人死亡，782傷，工作重點轉為傷者救治和災民生活安置，全省超過15萬間房屋損毀，共轉移安置87076人。青海海東市有21人遇難，186人受傷，13人失蹤；民和縣共安置21662名災民，青海救援未停，持續搜尋因「砂湧」失蹤的13名失蹤者。

官方表示，兩省受損公路已全部搶通，同時恢復供電，已緊急調撥帳篷、棉被、摺疊床等生活物資保證災民生活，但因數量有限，帳篷被優先用來安置老人小孩。中央財政下達2.2億元支持災區做好農業及水利救災工作；中組部也從代中央管理黨費中劃撥1億元用於抗震救災。

積石山縣大河家鎮大河村的地震災民安置點。(新華社)

據極目新聞報導，積石山縣人民醫院在地震發生後的19日凌晨，共接生了一男兩女共三名嬰兒，村民張越的女兒是積石山縣首個出生的「地震寶寶」。因醫院的產科地面被震出裂縫，考量安全，醫護人員在頻發的餘震中，於醫院的救護車上為張越的妻子接生，歷經近3小時分娩生下女兒，孩子約7斤5兩，母女平安。

河北涿州市民20日自發為甘肅災區捐贈棉被、棉衣等物資，委託當地救援隊送往甘肅。(視頻截圖)