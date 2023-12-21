「甘肅地震離我800公里遠」 女網紅惹眾怒道歉又捐款

網紅「董事軒」稱甘肅地震與她無關。(視頻截圖)

甘肅 省臨夏州積石山縣18日發生6.2級地震 ，造成131人遇難，十幾萬人受災。「甘肅地震跟我有什麼關係嗎」，擁有300多萬粉絲的女網紅「董事軒」因為這句玩笑話引發「沒人性」批評。她21日迅速道歉，並為地震災區捐款5200人民幣(約728美元)。

來源：YouTube

據鳳凰網視頻，董事軒在快手直播平台擁有超過300萬粉絲，她19日直播時，有網友在她的直播間提到「甘肅地震了」，董事軒看到之後，笑嘻嘻地說：「甘肅地震了？甘肅地震離我這兒800公里遠，跟我有什麼關係嗎？」

網友的本意希望這位網紅能夠發出一些正能量的聲音，沒想到董事軒的回覆讓直播間的網友傻眼，甚至引起雙方對罵。

董事軒則解釋稱，以為是網友關心自己的安危，主要想表達自己「沒事」，並沒有其他意思。她跟網友在直播間互懟之後，很快就下播了。

董事軒的言論事後被網友傳播，不少網友們氣憤痛斥「她不是中國人嗎」、「這樣的人怎麼就賺錢那麼輕鬆呢」、「扭曲的價值觀」、「這種人封了吧」，還有網友預言她一定會道歉「明天後道歉又開始賣貨」。

董事軒21日發文道歉，她表示她當時剛起床，不知道甘肅地震那麽嚴重，以為只是小地震，開了不恰當的玩笑，她並為地震災區捐款5200元。