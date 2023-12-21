我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

「甘肅地震離我800公里遠」 女網紅惹眾怒道歉又捐款

中國新聞組／北京21日電
網紅「董事軒」稱甘肅地震與她無關。(視頻截圖)
網紅「董事軒」稱甘肅地震與她無關。(視頻截圖)

甘肅省臨夏州積石山縣18日發生6.2級地震，造成131人遇難，十幾萬人受災。「甘肅地震跟我有什麼關係嗎」，擁有300多萬粉絲的女網紅「董事軒」因為這句玩笑話引發「沒人性」批評。她21日迅速道歉，並為地震災區捐款5200人民幣(約728美元)。

來源：YouTube

據鳳凰網視頻，董事軒在快手直播平台擁有超過300萬粉絲，她19日直播時，有網友在她的直播間提到「甘肅地震了」，董事軒看到之後，笑嘻嘻地說：「甘肅地震了？甘肅地震離我這兒800公里遠，跟我有什麼關係嗎？」

網友的本意希望這位網紅能夠發出一些正能量的聲音，沒想到董事軒的回覆讓直播間的網友傻眼，甚至引起雙方對罵。

董事軒則解釋稱，以為是網友關心自己的安危，主要想表達自己「沒事」，並沒有其他意思。她跟網友在直播間互懟之後，很快就下播了。

董事軒的言論事後被網友傳播，不少網友們氣憤痛斥「她不是中國人嗎」、「這樣的人怎麼就賺錢那麼輕鬆呢」、「扭曲的價值觀」、「這種人封了吧」，還有網友預言她一定會道歉「明天後道歉又開始賣貨」。

董事軒21日發文道歉，她表示她當時剛起床，不知道甘肅地震那麽嚴重，以為只是小地震，開了不恰當的玩笑，她並為地震災區捐款5200元。

地震 甘肅

上一則

財務人員造假 湖北中百倉儲被捲走2.19億

下一則

甘肅震後地震寶寶出生 -18℃震區搭營收容災民

延伸閱讀

甘肅震災傷亡為何這麼嚴重？房屋抗震差、人口密集

甘肅震災傷亡為何這麼嚴重？房屋抗震差、人口密集
遭甘肅地震波及 青海現砂湧現象 兩村遭3公尺淤泥覆蓋

遭甘肅地震波及 青海現砂湧現象 兩村遭3公尺淤泥覆蓋
西安高校宿舍上鎖 學生地震砸門逃生、只穿內褲瑟瑟發抖

西安高校宿舍上鎖 學生地震砸門逃生、只穿內褲瑟瑟發抖
甘肅強震131死、15萬屋震毀 災民痛哭書記安慰「相信黨」

甘肅強震131死、15萬屋震毀 災民痛哭書記安慰「相信黨」

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院