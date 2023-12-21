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網紅員工離職成話題 董明珠被挖出曾喊立法「跳槽收培訓費」

中國新聞組／北京21日電
格力董事長董明珠曾表示，員工工作十幾年跳槽，公司培養成本高，應獲賠償。（取材自東方財經）
格力董事長董明珠曾表示，員工工作十幾年跳槽，公司培養成本高，應獲賠償。（取材自東方財經）

格力網紅員工孟羽童5月離職後，格力董事長董明珠曾多次公開表示不滿，認為孟羽童借助格力平台變成網紅，而早在今年3月，董明珠就曾建議立法對員工跳槽收取培訓費。對此，有網民大酸，「黨和政府國家和人民也都培養了你董明珠，是不是也應該把這筆錢還給勞動人民？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，今年3月，董明珠表示，「你在我這裡幹了十幾年，我培養了你，我付出了那麼多財力人力物力和時間，你拍了屁股就走了，那你下一個單位最少要賠償我的培訓費」。

今年5月，董明珠網紅祕書孟羽童離職引發全網熱議，孟羽童稱是準備讀研。有媒體報導，從孟羽童「離職」前所在的在格力市場部員工處獲悉，孟羽童在公司期間「經常曠工參加商務活動，接私活」。

12月15日，孟羽童表示自己正在備考中，不太方便出來回應一些事情。查詢孟羽童社交媒體發現，其帳號標籤上仍寫著「前500強總裁祕書」。

18日，孟羽童深夜在社交平台上發布視頻，這是她被董明珠怒斥之後首度在社交媒體上更新動態，視頻中出現了多款產品，疑為種草帶貨。

對於網上很多人說「董明珠那個年代和現在年輕人的年代是完全截然不同的社會背景。」董明珠在直播中表示，「現在的年輕人是什麼樣？自由散漫？不講規矩？想幹啥幹啥、以我自己為中心？那這個社會就沒有和諧了，個人都以自我為中心那是一盤散沙。」

直播中，董明珠再談及孟羽童時，面對用錯了人、眼力有問題的質疑，董明珠表示，「不叫用錯人，是她自己的選擇吧，人生的道路是自己選。人生價值觀是她自己定的，你選擇做什麼樣的人是你自己決定的。」

在這之前，董明珠在格力電器2023屆大學生入職儀式中怒斥孟羽童，稱其連個文都寫不出來，只是想借助平台紅。

對於董明珠種種言論，有網民表示，「看看中國這些私企的業主們，有多少感恩社會感恩員工付出的。」更有人說「這女人，真拿自己當盤菜了。」

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