20道菜任吃 90後杭州賣26元「東北盒飯」網關注會虧本嗎？

圖為小店提供的各種菜品。（取材自潮新聞）

吃過26元（人民幣，下同，約3.6美元），卻有20多個菜系隨便挑選的「東北盒飯」嗎？近來這小店在杭州火了。店內的消費規則是26元的「東北盒飯」，吃完可再加菜加飯，大部分是傳統東北菜，紅腸、鍋包肉、溜肉段、地三鮮等。

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極目新聞報導，多位網紅部落客前去打卡。從社群媒體 流傳出的影片可以看出，網紅部落客點了五、六個菜吃完後，又繼續加了一盤，員工開口打消她的疑慮，「加！隨便加」。

小店內外帶小哥來來往往，訂單爆滿。（取材自潮新聞）

中午時段的濱江星耀城熱鬧熱鬧，這家26元東北盒飯店隱藏在美食街邊不起眼一處。門口掛著兩個可愛的福娃年畫，東北盒飯幾個大字紅火火。掀開隔溫簾子，店內一派熱鬧：外賣小哥進進出出，領走剛打包好的盒飯；玻璃櫃上一排白色包裝袋包好的盒飯；櫃前客人選擇困難症發作，遲遲未點菜，打飯員工催促加快速度「後面排隊呢」。

第一次來的客人，幾乎都對26元隨便選規則感到驚訝。第一次來這裡的人試著點菜，大多帶著三分緊張、四分驚訝、五分不好意思。之後就不扭捏了，吃完一盤，大方請店員再加點鍋包肉和溜肉段。

老闆劉璐在打東北便當。（取材自潮新聞）

據報導，1992年出生的哈爾濱女孩劉璐是這家店的老闆，她的本職工作是律師，開店是副業，從東北來杭州工作已經快10年。小店2023年4月開始營業，「我特別愛吃東北盒飯，10多元，吃得又暖又飽。」劉璐說，她胃口大，在杭州吃飯，總「感覺不得勁」。周邊東北同事一鼓動，她立刻投資 50萬元開了這家東北盒飯店。

劉璐為了讓東北盒飯店更有「東北味」，從老家招來店員，並定下「26元隨便選，菜餚20幾個輪換上」的定價。「26元吃20多個菜，不會虧本嗎？」面對這個問題，劉璐笑了，她回答得也坦誠：薄利多銷，賺得少點但量大就能涵蓋劣勢。

報導指出，為了讓東北菜融入本地，銷路更廣，劉璐在菜餚上費了心思：調低鹽度，東北當地加三勺鹽的菜改成一勺鹽；東北運來的豆角打造當地特色豆角燉土豆；保持基本東北菜鍋包肉、溜肉段、地三鮮等幾樣不變外，增加清淡炒菜、麻辣乾鍋類菜餚。

劉璐能堅持下來還有一部分原因是店裡的員工。「我想著人家投奔我來了，衝著我來的杭州，我就不能讓他們失望。」劉璐沒換過員工，她的夢想是帶著這些東北的「姐妹兄弟」賺錢。

劉璐喜歡接地氣煙火的生活方式。她說這家「小破店」，不吹捧味道多麼一流，但就是想讓大家花少少的錢吃上飯，是「真心想做老百姓的生意」。劉璐還有個願望，後期想做夜宵：「賣東北盒飯給晚歸的司機們，他們晚上吃得飽，跑夜車就不用擔心會餓了」。