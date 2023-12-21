廣東新娘婚紗外綁圍裙 網轟「逼進門做家務」 當地人揭真相

廣東雲浮市一名新娘「婚紗被繫圍裙」成為熱門話題，不少網友認為，男方家人是為了令新娘明白「進門後就要做家務」。（視頻截圖）

近日一段影片顯示，廣東雲浮一位新娘剛下婚車，被幾個大媽簇擁著在婚紗上繫圍裙，引發熱議。網友紛紛表示不理解，如果是代表進門就要做家務，覺得很無語。有當地網友解釋稱，繫圍裙是代表新娘「肚子裡有寶寶」，代表著多子多福，群帶群孫的意思，圍裙是為了庇護 寶寶，希望大家都能尊重文化差異。

香港 01報導，該對新人來自雲浮市，日前在家鄉舉辦婚禮。新娘穿上華美的婚紗從花車下來，男家親人中有好幾個大媽即時簇擁而上，在她的婚紗外綁了件圍裙。半截圍裙被草草繫在新娘腰間，桃紅的顏色配上卡通圖案，與雅致的婚紗構成強烈對比。

據報導，影片曝光後，不少網友都表示難以理解，甚至猜測是男家想讓新娘進門就做家務，批評他們不尊重新娘，「沒有這樣戲弄人的，對新娘子不尊重」、「可惜了這婚紗」。

惟有當地人留言解釋，幫新娘綁圍裙是因為新娘有孕在身，而「裙」有「群孫」之意，代表「多子多福」，圍裙除了可以庇護寶寶，還有好意頭，「我雲浮人，結婚時候也是繫圍裙進門，進門後沒做過一件家務」、「圍裙是讓人知道新娘有寶寶，讓大家都注意點別碰到」。

不過，有其他地區的網友對於這個習俗不甚認同，並質疑「就必須把『未婚先孕』搞的眾人皆知嗎」、「從古至今，圍裙在哪個朝代跟做飯做家務沒關係？」、「漂亮的裙子就不是『群子群孫』啦？非要圍裙才是『群』嗎」、「圍裙跟生孩子到底有什麽關係？恕我理解不了這種風俗」、「我覺得繫一圈人民幣更能為孩子祈福」。