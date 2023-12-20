-20℃、排隊幾小時仍玩不到 哈爾濱冰雪大世界被喊退票

哈爾濱冰雪大世界開園，有遊客在零下20幾度排隊數小時，仍無法玩到熱門項目，大喊退票，圖為遊客觀賞「冰雪盛宴」。 （新華社）

開園第一天，第25屆哈爾濱冰雪大世界內有遊客因在零下20多度、排隊幾小時，仍無法玩到想玩的熱門項目，現場有人大喊「退票」。哈爾濱市文旅局表示，事發後該局領導第一時間趕赴現場督導，已有部分遊客退票，正督促景區細化優化接待安排；哈爾濱冰雪大世界已致歉，並表示「連夜整改」。

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上觀新聞報導，一名自稱哈爾濱人的遊客在社群媒體 上發布影片稱，當天自己和家人去了冰雪大世界，其中門票裡包含的5個項目需要預約，每半小時預約一次，她和家人兩小時預約了四次都沒預約上，後來在現場聽到有人喊「退票」。

另有網友表示，冰雪大世界內有多個熱門遊玩項目需要預約後才能玩，自己好不容易預約上了，排了很長時間的隊，卻沒能安排遊玩，「零下20多度的天氣，一排就是幾個小時。」

報導指出，前述哈爾濱遊客也表示，從現場預約資訊看，「每半小時摩天輪能預約210個名額，滑梯是400個名額。」而冰雪大世界從上午11點開園，晚上9點閉園，10個小時的時間，5個需要預約的項目中每個項目可能只有幾千人能預約上。

今年哈爾濱冰雪大世界以「龍騰冰雪逐夢亞冬」為主題，園區總體規劃面積81萬平方米，為歷屆規模最大，引發廣大網友的關注和熱議；據悉，哈爾濱冰雪大世界相關話題，今冬第14次衝上新媒體平台熱搜榜第一，全網曝光量達1.7億次。

退票事件後，哈爾濱冰雪大世界隨即發布「致廣大遊客的一封信」，信中表示，「開園首日，4萬遊客紛至沓來，部分遊客的遊玩需求沒有充分滿足，對此我們深感抱歉，我們對服務不周進行深刻反思並連夜整改」。