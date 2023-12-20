激勵團隊？ 深圳公司要女員工上班化妝 不回覆扣績效

女員工化淡妝上班，此為示意圖。（中新社）

廣東深圳一名網友稱，朋友公司的領導讓女員工化妝上班，以激勵男程式設計師，引發關注和熱議。公司主管宣稱只是開玩笑，但不准員工受訪。

上游新聞報導，爆料網友分享了群組訊息截圖，只見一名男性主管表示，「請我們團隊的美女們從12月開始，每天化個淡妝來上班，給團隊鼓鼓勁」，接著又發訊息，「回頭男生們眾籌一下，給妹子們請下午茶」。之後其還引用了上述請美女化淡妝的消息，並表示，「收到請回覆，不回覆扣績效」。

爆料網友還貼出具體的公司名字，該公司為物聯網企業，公司地址位於深圳南山區。

群組訊息中的當事主管表示，自己在公司是基層管理者，網路相關截圖的確是他發的。不過，「不存在要求女員工化妝，只是一個玩笑，我們已經解除了，大家都知道沒這回事。只是開開玩笑，工作群裡也可以開玩笑什麼的，可能截圖比較片面，事實傳遞有偏差。我們團隊偶爾會這樣開玩笑。都可以私下找我們的員工問問」。他表示，也沒有讓男生眾籌，至於「不回覆扣績效」也是玩笑，「我們約飯、聚會也都是『收到請回覆』」。

「不可能同事之間就一是一二是二，私下裡，團隊也會插科打諢、調侃什麼的」。他還透露，公司員工兩、三百人，多數是男生，女生比較少，尤其是研發這邊，大家還是想給女生單獨搞點福利 的。該主還婉拒了記者採訪公司人力部門及其他同事的要求，並表示，「不想給其他人添麻煩，本身就是子虛烏有的事」。