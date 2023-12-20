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唐山1殯儀館 火化爐分高低檔 業者：家屬需求

中國新聞組／北京20日電
唐山殯儀館分高低檔火化爐引爭議。（視頻截圖）
唐山殯儀館分高低檔火化爐引爭議。（視頻截圖）

河北唐山一間殯儀館的火化爐分高低檔，引起網友質疑，「火化為什麼要分高低檔？」殯儀館回應，高檔爐都是按逝主需求，肯定比低檔爐豪華點，費用相對高點，讓網友直呼「死不起」。

綜合媒體報導，有網友發視，該殯儀館的火化分高檔爐取灰處和低檔爐取灰處，引發討論。

該殯儀館回應，高低檔爐爐體結構不一樣，和逝主需求有關，高檔爐比低檔爐豪華一些，收費貴一些，「普通爐爐體簡單結構也簡單，高檔爐都是按逝主需求，高檔爐肯定比低檔爐豪華點，費用相對來說高點。低檔爐咱們本地戶口免費，外地戶口淨火化費250元（人民幣，下同）。高檔爐也分區內區外，區外戶口淨火化費800元」。

據了解，火化爐大致分為兩種：平板爐和揀灰爐。平板爐一般是固定的，須工作人員操作，火化完畢後，須將骨灰和骨骼取出來，家屬無法親自動手裝骨灰。正常平板爐火化的價格在三、四線城市不會超過1000元，而大城市則較貴。

揀灰爐效率和功能上都要強很多，價格也比較高，大約是平板爐的兩、三倍左右，火化後的遺體也相對完整，逝者家屬也能親自把骨灰裝入骨灰盒內。

由於火化爐不同，要是逝者家屬家庭條件不好，又想讓逝者走的安心一點，選擇揀灰爐的話，開銷就會很大。

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