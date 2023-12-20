杭州377套房四度拍賣 價腰斬仍流拍

杭州市拱頂區藍鑽天成。（取材自證券時報網）

阿里拍賣 平台顯示，浙江好安好居置業有限公司旗下位於杭州市拱頂區藍鑽天成的377套房屋及4個地下車位，日前開拍，起拍價約2.78億元（人民幣，下同，約3906.5萬美元），資產估價也已近乎「腰斬」；這已是藍鑽天成今年來第四次被掛上拍賣平台，無人報名，45人設定提醒，4068次圍觀，最後仍流拍。

綜合證券時報網、自由亞洲電台報導，杭州地產業內人士肖女士表示，杭州的房價 漲幅可謂全國之冠，但隨著阿里巴巴高薪階層人士被裁員 ，許多豪宅已無人問津，「杭州是房屋下降趨勢最快的城市之一，因為杭州的地價、房價比較貴。它是依托阿里等高科技企業、產業人員等，才把房價炒起來的，後來阿里裁員，效益不好，導致房價下跌。」

此次拍賣標的所有人浙江好安好居置業有限公司早已被列入失信被執行人名單，目前該公司正處於破產清算當中。

公開資料顯示，藍鑽天成由5幢高近80公尺的主樓組成，主體22層，其中1—4層為精品商業，5層以上為奢美精裝私寓。「藍鑽天成」含337項房屋建築物及4個地下車位。該樓盤起拍價也一降再降，由最初的5.426億元降至目前的約2.78億元，價格近乎「腰斬」。