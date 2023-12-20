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蘋果沒申請預警 他的7部iPhone地震來時全靜悄悄

中國新聞組／北京20日電
網友吐槽7部蘋果手機皆未接收到地震警報。(視頻截圖)
網友吐槽7部蘋果手機皆未接收到地震警報。(視頻截圖)

甘肅省臨夏回族自治州積石山區18日深夜發生6.2級地震，震源深度10公里。地震發生第二天，有網友稱，自己的7部蘋果手機都沒有地震預警，一度衝上熱搜第一。成都高新減災研究所回應，華為、小米等手機廠商都有聯繫接入地震預警系統，但蘋果手機並沒有提出申請。

來源：YouTube

中國經營報報導，地震的預警信息目前是由成都高新減災研究所統一對外發送。由減災所與中國地震局聯合建設的中國地震預警網成功預警此次地震，臨夏回族自治州提前12秒預警、黃南藏族自治州提前22秒預警，甘南藏族自治州提前25秒預警，蘭州市提前29秒預警。

「這次手機收到的預警訊息都是我們發出的。」減災所創建人王暾博士表示，而且預警覆蓋範圍很廣，「我們按照地震級別，會擴大預警範圍，一些遠在湖北的人，也收到了預警訊息」。

王暾表示，蘋果手機的確沒有和減災所聯絡內建地震預警，而國產手機都主動來聯絡，要求內建地震預警系統。

據了解，中國國產手機在設定一欄中，都會有地震預警通知選項，並會播放試聽預警聲音，不需要安裝任何App。因為這項功能並非具有強制，接收預警訊息完全是手機企業自願行為。

王暾表示，國內外手機廠商連入地震預警系統，是相同待遇。

報導指出，蘋果客服對此回覆稱，地震預警需要和當地政府申請，單憑（蘋果）手機不具備測試到地震的功能。建議暫時下載第三方預警APP，後續系統工程師會收集客戶需求，有這個需求的話後續工程部會去研究這些功能。

地震 小米 甘肅

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