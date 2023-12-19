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中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重

中國房地產危機拖累 廣東民企減薪、年假一口氣放5個月

記者林宸誼／即時報導
受中國房地產危機衝擊拖累，廣東一家民營製鋁公司強迫員工從2023年11月9日至2024年4月1日減薪休假5個月，體現全球第二大經濟體的潛在失業挑戰。（新華社）
受中國房地產危機衝擊拖累，廣東一家民營製鋁公司強迫員工從2023年11月9日至2024年4月1日減薪休假5個月，體現全球第二大經濟體的潛在失業挑戰。（新華社）

受中國房地產危機衝擊拖累，廣東一家民營製鋁公司強迫員工從2023年11月9日至2024年4月1日減薪休假5個月，體現全球第二大經濟體的潛在失業挑戰。

南華早報報導，在停產狀況下，選擇仍留在佛山金世界創新鋁業的員工被告知，只能領取當地勞動法規範的最低月薪人民幣1900元的80%，直至明年4月1日，這相當於正常所得的三分之一。

來自廣西的50歲童姓農民工說：「我們找不到老闆」，他在該公司工作近10年，自今年9月起就沒有拿到薪資。

2008年以來，中國各省市成立企業職務變動監測系統，每季對外公布。但除了公司聲明或媒體報導外，沒有任何可以衡量停產或延長無薪假整體規模的統計數據。

佛山市政府11月初發布的一份勞動力市場報告稱，該市第3季製造業需求較去年同期上升，但仍連續兩季落後於服務業。

佛山市政府在報告中表示：「這代表由於國內外經濟逆風，製造業面臨巨大的運營壓力。」

民營部門向來是中國經濟成長與創造就業的支柱，但今年前11個月，固定資產投資萎縮0.5%，與國營企業年增6.5%形成鮮明對比。

童姓員工指出，在房地產業興盛之時，公司的訂單接不完，內需市場足以抵銷外在衝擊，包括美國自2017年實施的報復性關稅。他說，40幾歲的技術勞工每周工作約60小時，每月可賺逾人民幣7,000元（新台幣3萬元）。

但現在訂單下滑，每月產能達400公噸的該公司竭盡所能維持收支平衡，他說，「在中國，房地產是最有賺頭的產業，到處都需要鋁製品，而且還外銷世界各地；然而今年房地產危機似乎無法阻擋，需要的工人越來越少」。

儘管北京鬆綁控制，但房市低迷加深，成為拖累更廣泛產業的主要因素。今年前10個月房地產投資年減9.3%，前11個月進一步萎縮至9.4%。

河南亞新鋼鐵集團一名女職員透露，上月公司也宣布停產直至明年2月中旬農曆年假結束後。廣東一家打地基公司楊姓老闆坦承，自今年6月起，他多數的員工都在放無薪假，他說：「資金鏈斷裂，許多上下由公司面臨償付問題」。

法國外貿銀行上月表示，問題就在於中國尚未找到任何強大到足以取代房地產，作為國家經濟支柱的新興產業。

廣州大灣區研究院報告提到，政府應防範民企投資環境與融資難度進一步惡化的風險，「如果信心未能恢復，民營企業家可能繼續倒地不起。」

房地產 投資 河南

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