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中國周平均工時48.9小時 20年新高…網：勞動法形同虛設

中國新聞組／北京19日電
圖為廣州上班族；調查顯示31個大城市失業率為5%，企業就業人員周平均工作時為48.9小時。（路透）
圖為廣州上班族；調查顯示31個大城市失業率為5%，企業就業人員周平均工作時為48.9小時。（路透）

中國國家統計局近日發布11月失業率時，提到全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時，創下20年來新高。這數字平均到每周五天工作的話，相當於每天9.78小時，引起討論。不少網友認為，這數字還太少，「還不算隱形工作時間」。

來源%：YouTube

德國之聲中文網報導，對於國家統計局公布的數字是否明顯違反了勞動法，有網友引用中國「勞動法」中「每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時」的工時規定，認為勞動法「形同虛設」。

有網友說，這數字顯示，「基本上都是單休」。並質疑工人階級當家作主的社會主義國家，「誰能替工人階級說句話？」還有人指出，自己一周最少工作56個小時，「不知什麼時候是個頭」。

還有網友表示，自己是某外送公司快遞員，公司要求強制9小時工作制。他曾試圖與站點領導詢問此事，但受到冷嘲熱諷。他問，「難道我們身為社會底層的工作者，就沒有法律的保護？」

另據自由亞洲電台報導，人權人士向莉表示，據她了解，中國加班情況非常嚴重，其中在IT企業、餐館行業和黑磚窯、黑工廠一類的奴工產業中表現得很明顯。

她表示，「和國外不一樣。在國外，如果因為員工加班生病的話，你去打勞工官司是穩贏的。在（中國）國內，雖然有『勞動法』，但是政府也說了，現在（平均每周工作）嚴重超過了44個小時，但是這麼多人仍然沒有辦法得到法律上的賠償」。

此外，國家統計局也公布了11月城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。這數字也引發網友質疑，「為什麼一直是5%？」是不是「領導希望看到的目標？」

有網友直言自己處於「失業中」，並以哭泣表情寫到，「真羨慕那周平均同志，我就是那5.0%」。

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