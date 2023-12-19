白菜賣出「白菜價」…中國蔬菜幾毛錢能買1公斤 5年新低

商家在銀川市四季鮮蔬菜批發市場搬運蔬菜。（新華社）

中國近期蔬菜價格走低，蔬菜11月批發均價下探到每公斤3.58元（人民幣，下同，約0.5美元），同比下降了3.9%；近期市場內的大白菜價格，更創下近5年同期最低，當地民眾驚呼真的是「白菜價」。

紅星新聞報導，據農業農村部公布的統計數據，菠菜、大白菜、芹菜、洋白菜和白蘿蔔的價格下降幅度較大，分別為26.6%、26.4%、18.5%、16.2%和12.4%。

蔬菜地頭價也出現明顯下降，像是結球甘藍、大白菜、大蔥、冬瓜、南瓜和胡蘿蔔的月均地頭價每公斤僅0.5至0.9元，比常年低了35%以上。

面對幾毛錢一斤的白菜、蘿蔔和大蔥，有人關心，「地頭的菜價會便宜到什麼程度，菜農還能賺到錢嗎？」

蔬菜收購商表示，11月份白菜等蔬菜的收購價格確實出現低價，但已經有所回升，預計後期會有一些上漲。

另外，一些蔬菜種植基地的從業者表示，儘管市場上價格出現了一些波動，但相對來說波動比較小，對當地的種植戶或收購商的影響不大。

有專家指出，這次蔬菜價格低迷，主要是因為前期天氣較暖和，加上前幾年的蔬菜價格較高，導致種植面積擴大，從而使得今冬蔬菜供大於求。