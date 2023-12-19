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罕見 江西76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」 挖3小時才挖出

中國新聞組／北京19日電
76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」。（取材自讀特新聞）
76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」。（取材自讀特新聞）

日前，家住江西省景德鎮市浮梁縣的76歲居民金成發，挖到一重達98.4斤（49.2公斤）的野生葛根，令人嘖嘖稱奇。據悉，葛根全身都是寶，素有「亞洲人參」的美譽，主要分布在湖南、江西、河南等地，而野生的葛根則較少，像金成發挖到的這麽大的葛根更是罕見。

讀特新聞報導，12月14日上午，在浮梁縣政府宿舍76歲居民金成發家裡，他和妻子正在擺弄一根粗壯樹根狀的植物，他介紹，這就是他挖來的野生葛根。經過測量、秤重，這根葛全長1.45米、直徑35厘米，重達98.4斤。

這麽大的野生葛根從何而來？金成發來到浮梁縣浮梁鎮萬平社區一路邊荒坡上介紹道，此處長滿了葛藤，還有一個大大的土坑，葛根就是在這裡挖出來的。

金成發是當天上午找到了這個野生葛根，到了中午11時，發現其太大挖不出來，於是吃過中飯以後繼續開挖，之後挖了三個多小時，才把它挖了起來，當時還費了不少力才把它運回家。

據了解，葛根是一種常見的中藥材，具有清熱解毒、生津止渴、補腎健脾等功效。在中藥市場上，野生葛根的價格一直很高，因此很多人都會去山上挖葛根賣錢。不過，野生的葛根非常難以找到，而且往往很小，像金成發挖到的這麽大葛根實屬罕見。

金成發挖到了這根重達98.4斤的野生葛根，可以說是他人生中的一個巨大的收穫，但是金成發並沒有打算把這根大葛賣掉換錢。他說：「我挖到這根大葛並不是為了錢財，而是為了滿足自己的好奇心和成就感。我想把它留下來自己觀賞和研究。」

金成發的妻子也表示讚同丈夫的決定：「我們家裡並不缺錢，我們只是想留住這根大葛作為紀念。」

據了解，目前這根大葛已經被送往景德鎮市博物館進行展覽和研究。景德鎮市博物館的工作人員表示：「這根大葛非常罕見和珍貴，我們將對其進行研究和鑑定。同時我們也非常感謝金成發先生將其捐贈給我們博物館。」

76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」。（取材自讀特新聞）
76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」。（取材自讀特新聞）

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