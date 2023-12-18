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「小作文」事件後 董宇輝變東方甄選高級合夥人

中國新聞組／北京18日電
「小作文」事件後，董宇輝（右）升職又加薪，變成東方甄選高級合夥人 ，左為俞敏洪。（取材自微博）
「小作文」事件後，董宇輝（右）升職又加薪，變成東方甄選高級合夥人 ，左為俞敏洪。（取材自微博）

近來多日霸榜微博熱搜的東方甄選「小作文」事件，近日又出現戲劇性變化。被網民們視為事件中最「委屈」的主播董宇輝，被官宣成為東方甄選的高級合夥人。消息引來大批網民恭喜董宇輝升職加薪；也有網民看衰。錘子科技創始人羅永浩爆料稱東方甄選已給董宇輝「天價」留人。有網民恍然大悟：「原來還是利益問題」，「最大贏家還是賺到大批流量的東方甄選啊」。

影音來源：YouTube

界面新聞報導，俞敏洪針對近期的東方甄選事件表示，「隨著現代社會的發展，老闆必須心甘情願的為員工打工，方向一致，就變成合夥人關係。」他認為，東方甄選出事原因在於管理團隊思維沒有扭轉，強調「主播們必須要循序漸進的發展，就需要做到所謂的待遇留人，感情留人。」

東方甄選官宣董宇輝復播後，他的帳號粉絲從2024.9萬增長至2124.7萬，一夕間漲了近100萬；東方甄選帳號粉絲量則逐漸回溫，目前為2880.6萬。

東方甄選高級合夥人，即VP，副總裁級別，股權和期權都有了，是公司股東和老闆之一，不再是打工人。

不少網民對董宇輝成為東方甄選的高級合夥人，紛紛留言表示，「可喜可賀，恭喜董老師升職加薪，敬佩俞老師運籌帷幄，決勝千里」，但也有人認為「聰明人不會上一條漏水的船」，「希望董宇輝不要翻車，他這一步棋走得不夠高明，年輕人啊有時候還是想得太天真了，讓我想到了古時候的韓信」、「吃相太難看了，被迫給的和自願給的是不同的」、甚至稱「這個結果透露出的根本問題還是利益問題啊」。

更有人寄語「宇輝以後真的是步步為營了」、「希望不是狡兔死，走狗烹，高鳥盡；良弓藏，敵國破，謀臣亡。」

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