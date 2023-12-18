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在德出生雙胞胎熊貓兄弟 夢想、夢圓回家了

記者謝守真／綜合報導
「夢想」和「夢圓」是首對在在德國出生的大熊貓。（美聯社）
「夢想」和「夢圓」是首對在在德國出生的大熊貓。（美聯社）

首對在德國出生的大熊貓雙胞胎兄弟「夢想」和「夢園」，已於日前平安返抵成都。近年來，中國租借給各國的熊貓陸續因租約到期等因素返回中國，包括旅美的大熊貓「丫丫」，以及「美香」、「添添」和孩子「小奇蹟」，東京上野動物園的「香香」、「永明」及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」等。此外，旅居英國12年的「陽光」和「甜甜」，也已於本月5日返抵四川。

影音來源：YouTube

據「成都大熊貓繁殖研究基地」微信公眾號消息，根據中德大熊貓保護研究合作協議規定，旅德大熊貓雙胞胎「夢想」和「夢圓」（4歲）於北京時間17日返回成都大熊貓繁殖研究基地。中德雙方共同做好運輸保障工作，確保「夢想」和「夢圓」平安返回中國。

柏林動物園表示，該動物園派出專門工作人員陪伴兩隻大熊貓返回中國。此前，於本月8日，柏林動物園曾為「夢想」和「夢圓」舉辦歡送活動，並為「夢想」、「夢圓」紀念牌揭幕。柏林市長在當日活動上表示，大熊貓雙胞胎為柏林市民和旅客帶來很多歡樂，動物園大熊貓養育工作非常成功，感謝德中雙方的共同努力。「牠們在柏林出生，柏林永遠是牠們的家。」

據了解，柏林動物園是在德國境內唯一能參觀大熊貓的地方。 2017年6月，雌性大熊貓「夢夢」和雄性大熊貓「嬌慶」從成都抵達柏林動物園，開始為期15年的旅居生活。為此，園方專門打造了占地近5500平方公尺的「熊貓園區」。 2019年8月31日，「夢夢」生下雙胞胎「夢想」和「夢圓」。

另，據柏林動物園與中國野生動物保護協會簽署的「大熊貓保護研究合作協議」，指「夢想」和「夢圓」在柏林生活至多4年後返回中國。而在11月中旬時，「夢想」和「夢圓」就已進入一個月隔離期，為回中國做好最後準備。

圖為柏林動物園將「夢想」和「夢圓」運往機場預備搬上貨機。（取材自柏林動物園臉書官...
圖為柏林動物園將「夢想」和「夢圓」運往機場預備搬上貨機。（取材自柏林動物園臉書官方專頁）

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