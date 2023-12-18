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俄芭蕾舞團跳「科目三」 網：土味占領全球

記者廖士鋒／綜合報導
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。(取材自微博)
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。(取材自微博)

中國近期火紅的洗腦舞蹈神曲「科目三」，本以為只是內部的潮流，不過最近俄羅斯芭蕾舞團在瀋陽演出天鵝湖後，竟於謝幕時也跳起「科目三」，引起眾多關注。

影音來源：YouTube

俄羅斯皇家芭蕾舞團「天鵝湖」2023中國巡演，日前在瀋陽盛京大戲院登場，但這次演出最火爆的內容，並不是天鵝湖本身，而是演出後謝幕時，舞團跳起的「科目三」，震驚全場觀眾。

根據鳳凰網報導，12月15日這場俄羅斯皇家芭蕾舞團加跳的「科目三」，引發全場觀眾歡呼並鼓掌打節拍。而在12月9日上海2023年世界體育舞蹈大賽上，世界冠軍克莉絲蒂娜和幾位舞者一起展示國標版「科目三」。不少中國網友直呼：「『科目三』統一全球了！」。也有網友在底下留言，直說「我想過很多文化輸出，唯獨沒想過科目三」。

如此「奇觀」在網路引發瘋傳與熱議，各式評語紛紛出籠，例如「真正的文化輸出」、「這個世界終於瘋狂到這種地步了」、「無所不在的科目三」、「快抖土味已占領全世界」、「國家強大了，你就是主流」、「統一全球了」、「芭蕾舞也逃不過科目三」、「秦始皇怎麼也沒想到，統一全世界的是科目三」、「這世界不光是草台班子，還是個大精神病院」、「科目三走向國際了」、「這世界審美出問題了」、「大家都中毒了」。

還有不少網友認為「芭蕾舞者跳得柔軟多了」，也有人大膽預估「科目三」登上今年春晚不意外。一名網友在臉書留言打趣：「有那麼一天，在聯合國大會上大家跳科目三時，也就是世界大和平了」。

科目三到底是什麼？根據南方周末對此的解釋，這其實是來自中國廣西的舞蹈，「科目三」的稱呼一說是這種編舞源於一場廣西人的婚宴，而跳舞是廣西人繼唱山歌、嗦米粉兩個科目之後的「科目三」；另一個說法則是這個舞蹈來自於一位通過機動車駕駛證科目三考核、在現場跳舞慶祝的素人。

在類別上，「科目三」屬於「社會搖」舞蹈的其中一種，而「社會搖」改編自迪斯可（Disco），在過去將近十年裡，這種舞蹈被視為「土」，熱潮幾度起落。

但「科目三」的動作、節奏比先前的「青海搖」、「西安搖」等版本更簡單好記，擁有被快速複製、傳播的優勢，而且能讓人一眼就認出它的招牌動作，這恰恰符合迷因（meme）適合被病毒式傳播的特點。

據報導，目前「科目三」已經向外傳播到台灣、英國、俄羅斯等地。日前傳出有高雄男子因為跳科目三不慎扭到腳踝，也有醫師提醒民眾，跳舞時下肢左右兩邊重心的互換很快，如果協調性、平衡感和柔軟度不足，就容易「翻船」。

中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。(取材自微博)
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。(取材自微博)

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