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麻辣川菜 攻占印度人的味蕾

中國新聞組／北京18日電
麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「麻辣屋」的菜色。（取材自House of Málà的IG）
麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「麻辣屋」的菜色。（取材自House of Málà的IG）

中國菜一直是印度人理想的外國美食，每天都有大批印度人在遍布每個城市的中餐館外排隊。從高級餐廳到社區小館，被認為是典型印度中餐的食物：辣味肉汁、多汁的麵條以及傳奇的雞肉或素食滿都拉，總是裹著麵糊沾滿辣椒蒜醬，這些在很大程度上與真正中國食物相去甚遠。

來源：YouTube

美國之音報導，在印度，麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」（House of Málà），由普拉奇和薩洛尼·古普塔姐妹經營，提供川菜及其傳奇的獨特配製。

麻辣的名字來源於川菜中使用的麻和辣兩種佐料。麻是有麻木感的花椒，而辣則增添了辛辣的味道。姊妹倆說，這與印度菜有各種不同的辣椒和辣味，它們結合在一起創造出複雜的口味很相似。

麻辣屋是一家聚餐俱樂部，設計只可容納8至10名客人，提供一頓主要以素食為主的五道菜晚餐，可能從用酸辣醬調味的涼麵沙拉（涼麵）開始，然後是辣味高湯中由磨細的蘑菇、豆腐和蔬菜為餡料的餛飩。

第三道菜是以家庭風格供應的，配有經典的麻婆豆腐，滑嫩的豆腐搭配辛辣的豆瓣醬，還有茉莉米飯，搭配香菇和四川花椒。第四道菜是麻辣燙，搭配麵條和蔬菜；晚餐以清爽的冰精甜品結束，這是傳統的中國西南部的甜點，由蘋果的種子製成。整個餐食過程都供應茉莉花茶。

麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「...
麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「麻辣屋」的菜色。（取材自House of Málà的IG）

「雖然麻辣屋主要供應素食菜餚，但這個菜單證明了川菜的多樣性，」薩洛尼說。大約五分之二的印度人是素食主義者。

薩洛尼說：「麻辣屋不僅僅是一家餐廳；它是一個平台，介紹令人難以置信的川菜，同時促進聯繫和共享體驗。」

麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「...
麻辣川菜正成為印度人口味的熱門選擇，其中一家最受歡迎的是孟買的「麻辣屋」。圖為「麻辣屋」的菜色。（取材自House of Málà的IG）

印度 中餐館 餡料

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