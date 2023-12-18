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「喪偶式育兒」上海爸爸夜間帶娃增多

中國新聞組／上海18日電
愈來愈多的上海爸爸開始帶娃。此為示意圖。(取材自北京青年報)
愈來愈多的上海爸爸開始帶娃。此為示意圖。(取材自北京青年報)

據一項有關中國家庭教育分工的全國性調查顯示，在照管孩子上，絕大部分都集中在母親身上；父職缺失是目前中國社會普遍現象，「喪偶式育兒」情況似乎並未改變。不過有意思的是，上海媽媽在白天照料孩子的比率僅全國一半，愈來愈多的上海爸爸開始帶娃，夜間帶娃比率兩年上升5%，這可能與上海女性的收入、學歷及社會地位相對較高等因素有關。

上觀新聞報導，「中國家庭教育與兒童發展藍皮書」近日公布研究成果。「藍皮書」就全國範圍內0至14歲兒童日間和夜晚的照管情況看，在白天，近半數的兒童是由母親照管，祖父母承擔照管任務的29%，兩者相加比率超過七成。僅有4%的兒童的白天主要照管人為父親。父親的夜間照管比率仍然保持在較低的水平（5%），而夜間主要的照管任務則轉移給孩子的母親（57%）。

有意思的是，在上海，媽媽作為白天兒童主要照料者的數值比率，則遠遠低於全國其他地區的平均水平，僅為21%，幾乎只有全國一半。反之，上海市有42%的學齡前兒童主要由祖父母照管，顯著高於同期農村地區（29%）與其他城市地區（28%）的水平。

在2018到2020年期間，愈來愈多的兒童主要由父親進行照管，說明近兩年來年輕一代的男性逐漸提高承擔「帶娃」責任的意識。尤其是上海市，父親為夜間主要照管人的比率在兩年間上升超過5個百分點，且持續性地高於全國水平。

《藍皮書》認為，這一方面可能是因為相對於全國其他地方來說，上海女性的收入、學歷及社會地位相對較高。依據新家庭經濟學的理論，男性相對於女性的優勢被減小，因此男性或願意將更多的時間投入家務勞動。另一方面，上海是中國經濟發展中心，其社會文化較為開放和包容，使得更多男性願意承擔起更多的子女照管責任與義務。

專家建議的首要方面落在政策上，包括完善產假及育兒假制度，健全社會福利保障。

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