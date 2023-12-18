顧客多要蔥油 遭餛飩店老闆扇臉

一名小伙在餛飩店吃飯，因多加一些調料，被店老闆辱罵驅趕。圖為事發現場。（視頻截圖）

近日，一名小伙在江蘇常州一家名為「千里香餛飩」的店鋪吃飯時，因多加了一些調料，被店老闆辱罵驅趕，涉事店老闆被治安處罰。12月17日，涉事的餛飩店商鋪已經變成一家蛋糕店。

來源：YouTube

極目新聞報導，12月13日凌晨2時許，江蘇常州警方接到顧客王某某的報警，經查，係轄區餛飩店老闆馬某某 與顧客王某某因消費糾紛發生爭執。當時，王某某進店吃夜宵，點了一碗餛飩。在就餐過程中，王某某多次要求店裡給餛飩加蔥油，引起老闆馬某某不滿，一女店員解釋稱「你每次都來加那個東西，你加太多了」。

隨後，馬某某對王某某有謾罵、扇臉、推搡行為，並追到店外，說「不給你加可以嗎？給我滾」。公安機關已依法對馬某某予以治安處罰。

事發餛飩店原來的店面。（取材自極目新聞）

據報導，事發後，涉事門店遭網暴，大量網友湧入評論區進行負面留言和評價。商家在相關評價中發表攻擊性言論，稱要打掉網友的門牙。有網友氣到給涉事餛飩店送冥紙。12月15日晚，有人砸破了該店的一扇玻璃門。

12月17日，一位網友發布一段其他人當天拍攝的視頻顯示，涉事餛飩店的招牌和門口已被裝修圍擋圍起來，裝修圍擋上印有「甜心蛋糕」等字樣。有網友在評論區稱，這個店面是老闆在常州的一個老鄉微信 群裡轉讓的，有人接手了。