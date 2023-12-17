才在美上市 中國又一財管巨頭爆雷…規模堪比中植系

海銀控股日前晚間突發公告稱資管產品延期兌付。(取材自21世紀經濟報導)

俗稱「海銀系」中國第三大財管平台海銀控股14日晚間突發公告稱，公司之前分銷的某些資產管理產品出現延期兌付的贖回問題。此前，海銀財富股價已連日大跌。招股書顯示，該公司自稱為「中國國內最大的房地產 固定收益產品提供商」。這或為繼「中植系」爆雷之後，又一家財管公司因涉房地產業務發生兌付危機。

公開資料顯示，中植系管理的資產規模約人民幣1兆元，而海銀系管理資產規模則約人民幣800億元。

而海銀控股爆雷，綜合輿論分析有兩種說法：一是海銀財富產品投資多涉及恒大、融創等知名房企，市場消息稱，其地產債務產品達到人民幣30億元之多。隨著中國房企陷入債務風暴，也因而受到波及；另一說法則為與海銀控股關聯的白酒企業上海貴酒（岩石股份）經營狀況惡化、股價下跌有關。

公告指出，該公司代銷部分資管產品出現贖回問題，這些產品管理人無法與相關客戶達成延期兌付的協議。目前海銀已成立特別調查委員會進行調查。海銀財富表示，雖然公司只是分銷商，但客戶要求由海銀控股負責償還相關款項。

近期中國社交平台上流傳海銀財富出現問題的消息，同時15日傳出署名海銀控股董事長韓宏偉發出致客戶信，內容提及將「維護客戶和員工的利益，堅決負責到底」。

海銀財富前身公司成立於2006年，中間幾度更名，於2010年涉入財務管理業務，並在2021年3月於美國那斯達克上市，成為中國第二家赴美上市的第三方財富管理公司。服務客群為高淨值客戶。其中，房地產業務為主力，2020財年私募房地產產品收入占比高達88.8%。

另外，中國行動支付發達，當前非銀行支付機構年交易量已超過一兆筆，但衍生出諸多支付機構違規經營的現象。為加強監管，香港商業電台報導，國務院 總理李強簽署國務院令，公布「非銀行支付機構監督管理條例」，明年5月1日起實施。

「條例」明確非銀行支付機構的定義和設立許可。要求支付帳戶以實名開立，非銀行支付機構不得挪用、佔用、借用備付金，防範非銀行支付行業風險。又規定機構應當保障用戶資金安全和信息安全，防範支付帳戶被用於非法集資、電信網絡詐騙、洗錢、賭博等違法犯罪活動。

報導指出，支付寶、微信 、抖音、美團及PayPal等，相繼發聲支持「條例」，指有利防範支付行業風險。