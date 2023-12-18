寒潮同一天溫差達76℃ 威海雪大到逆天 衡山千人困看霧淞

這幾天，大量遊客在衡山賞霧淞，由於交通癱瘓，千餘名遊客在寒風中滯留山中數小時，指摘景區不負責任。(取材自極目新聞)

「王炸級」強烈寒潮來襲，內蒙古圖里河17日測得氣溫-44.2℃，同時間，海南保亭則31.8℃，同一天最大溫差達到了76℃。各地氣溫強降，山東威海「雪大到逆天」部分地區雪深及膝；山西五台山靈應寺整個被皚皚白雪覆蓋，宛如仙境；這幾天，不少遊客前往南嶽衡山觀賞霧淞，客流量過大造成堵車，大量遊客夜間滯留數小時。

威海日報報導，寒潮造成多地氣溫大幅下降，山東威海出現強烈降雪，部分地區甚至雪深及膝，市區道路積雪深度達20至25公分，局部可達30公分以上。為嚴防及減少意外交通發生，當地緊急組織人員及機械，對中心城區各主次幹道進行清雪運雪工作。在易發生擁擠的陡坡急彎路段，適時撒布防滑沙。同時，轄區內國道和省道的清雪作業也連夜展開。

雪後的五台山寺院更增添一絲古樸與寧靜感。(取材自微博)

山西全省近日普降大雪，始建於隋代五台山靈應寺，位於五台山北台頂，整個寺被皚皚白雪覆蓋被廟門、香爐、欄杆一片雪白，網友讚嘆「宛如仙境」。

另據上游新聞報導，大量遊客衝上衡山觀賞霧淞，遊客張女士指，遊客是在半山亭車輛往返點等車，她和家人買了票排隊，誰知道要等三、四個小時，一起排隊的有上千人，「等到晚上7點左右，見沒有車，晚上8點只有下山。」張女士稱，中途多次排隊，明明有大巴車卻不發車，天又黑又冷，老人小孩都受不了。

衡山景區工作人員表示，由於看霧淞客流量過大，遊客又集中下山，人車未分流，導致景區車輛堵在路上，所以造成大量遊客排隊乘車時間延長，大約有上千遊客。景區、交警等多部門也在現場疏通引導，恢復通行後，景區將所有乘車遊客安全送下山，暫未有人員受傷。

中央氣象台預報，受寒流和後續冷空氣影響，未來一周，大部分地區氣溫將持續偏低，預計17日8時至20日8時，新疆 北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低溫 較歷史同期偏低5℃以上。