新政出台 上海樓市銷售迎大客流 電話被打爆

上海樓市新政首個周末，銷售電話被打爆，售樓處迎大客流。(取材自第一財經)

北京、上海樓市出台新政首個周末，上海樓房銷售電話被打爆，售樓處迎大客流。李可(化名)負責上海一新樓盤的營銷工作，吳優(化名)則是上海一名二手房中介，14日上海樓市新政出台後，他們都度過了極其繁忙的兩天。而北京有購房者深夜冒雪樓盤選房，發出如此感慨：「終於如願！」房產中介和新房樓盤都準備在2023年剩下的15天內打一場漂亮的翻身仗。

第一財經報導，李可說：「14日是個周四，原本就是普通的一天，到傍晚5點左右我們就準備盤一下當天的工作，總結完就可以下班了，結果5點50分左右，樓市新政突然就來了，瞬間我們好幾個置業顧問的電話都被打爆了，都是前期的老客戶看到新政後趕緊來諮詢。」

據報導，新政出台後的首個周末，陰冷的天氣擋不住購房者的熱情，有樓盤的到訪量與簽約量均達到平時的兩至三倍，還有樓盤醞釀收回優惠條款。

「周四傍晚接了七、八個電話，基本都是三、四個月前就到樓盤看過房的老客戶，這段時間持續觀望、猶豫不決，一看到新政出台，就表示第二天還想到項目現場看看。周五這天上海大降溫，冷風冷雨，要是放在平時，肯定十分平淡，但是剛過去的這個周五，我們一天接待了120多組客，是平時兩到三倍的量。」李可說。

他還透露，不僅是到訪量瞬間上去了，簽約量也達到了平時的兩倍，有老客戶猶豫了好幾個月，結果周五當天就付定金簽約了。

另據華夏時報報導，「終於如願！」14日晚，在北京官宣樓市新政之後，有購房者發出如此感慨。隨著降低首付、調整貸款 年限和普通住宅認定標準等多項新政落地，北京樓市再次迎來大變局。房產中介和新房樓盤都準備在2023年剩下的15天內打一場漂亮的翻身仗。