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一線城市樓市均鬆綁 專家：廣州力度更強

中國新聞組／北京18日電

隨著京滬同一日放鬆房地產市場調控，一線城市北上廣深均已優化樓市政策，迎來新一波樓市鬆綁。哪一城市放鬆力度最大？多位專家認為，綜合來看，廣州本輪鬆綁力度更強。

財聯社報導，諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪說：「北上廣深四個一線城市目前的政策鬆綁存在一定差異，而對於四個城市政策鬆綁力度進行對比，可從首付比率、房貸利率、普宅標準以及放鬆限購政策四個維度來看。」

首先，在首付比率方面，目前來看，一線城市已全面優化信貸政策，首套商貸首付比率均調整為30%。但在二手房首付比率方面，廣深的放鬆力度更大。

據悉，二套房首付方面，京滬實行差異化信貸政策，核心區和非核心區二套房首付比率有所區別。其中，北京購買城六區外住房二套首付比率為40%，購買城六區內住房為50%；上海在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、鬆江、奉賢、寶山、金山6個行政區二套房首付比率40%，其他區域為50%。

而廣深不區分區域，直接將二套房首付比率，統一調整至最低40%，政策更加寬鬆。

其次，在房貸利率方面，上海、廣州、深圳放鬆力度略高於北京，其中上海本次首套房最高下調了45BP、二套房最高下調了85BP。

目前，廣州、深圳首套房利率下限降低至4.1%，二套利率下限降低至4.5%。上海首套房利率下限為4.1%；二套利率下限主城區為4.5%，非主城區房貸利率4.4%。而北京首套房貸利率城六區內降至4.3%，城六區外降至4.2%；二套房貸利率城六區內降至4.8%，城六區外降至4.75%。

可以看出，北京的房貸利率雖然也進行了大幅下調，但仍較其他三個一線城市高出10-20個基點。

其三，放鬆普宅標準方面，關榮雪認為，「目前僅有北上深三城官宣放寬了普宅認定標準，其中京滬的放鬆力度較大，深圳僅刪去了總價要求。」

最後，放鬆限購方面，則是廣州政策力度最大。截至目前僅廣州進行了限購政策的局部鬆綁，上海、深圳僅對個別區域及特定人員放鬆限購，北京則並未鬆動。

「廣州是一線城市中，唯一對限購政策進行較大力度放鬆的城市。這與廣州市場情況有關，從供需關系和房價等多維度來看，廣州和強二線樓市更具有相似性。」58安居客研究院院長張波稱。

因此，多位專家認為，綜合來看，相比其他幾個一線城市，廣州本輪鬆綁力度更強。

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