惜才 吉林大學為考研貧生打錢、送困難畢業生求職西裝

吉林大學為確保經濟困難大學部學生順利返鄉，進行「送上一張返鄉票」活動，投入近110萬元人民幣對學生往返交通費用給予補貼。(取材自中國青年報)

中國碩士研究生招生考試臨近，吉林大學為千名貧困生悄悄打錢的消息引發熱議。該校一名考研生稱，考前酒店漲價，學校發放的500元人民幣（約70美元）補助正好解決住宿費和交通費。據了解，吉林大學此次向家庭經濟困難考研生發放近80萬元補貼；此外還有餐食隱性資助，並為有求職的困難畢業生定製西裝、送返鄉機票，讓學生直呼「天冷，但心暖啊」。

據中國青年報報導，2024年全國碩士研究生招生考試進入倒計時，一則「吉林大學為千名考研貧困生悄悄打錢」消息引發廣泛關注。據長春發布，近日，部分吉林大學學生收到一條短信：「同學你好，學校了解到你正在為了夢想而拚搏，為保障你合理膳食，學校已將考研補貼打入卡中…」據了解，該筆補貼通過大數據篩選發放，無需申請審核。

吉林大學為1000多名家庭經濟困難的考試研究學生每人訂製刻有「吉人天下，金榜題名」的愛心助考學習禮盒。(取材自中國青年報)

該校一名考研生表示，臨近開考酒店漲價，學校發放的500元補助正好可以解決考試期間的住宿費和交通費。還有貧困考研生收到了1000元，該考研生稱，學校對列為重點經濟觀察對象和一般經濟觀察對象的學生，每年11、12月份會給予補助，「我之前還收到過學校悄悄打來的餐補」。

短信裡鼓勵的話語也讓這名考研生倍感溫暖，他說：「學校是為了讓我們這些家庭困難的學生安心考研，特別感謝學校。」

吉林大學相關部門表示，此次累計向家庭經濟困難的考研生發放近80萬元考研補貼，同時還為1000餘名家庭經濟困難的考研學生，每人定製刻有「吉人天下，金榜題名」的愛心助考學習禮盒，助力學生魚躍龍門、「一戰成碩」。

據微信 公眾號「吉大招生」消息，今年學校繼續開展餐食隱性資助工作，通過調取9至11月份家庭經濟困難學生一卡通消費軌跡及總消費金額，分層次、分階段補貼家庭經濟困難學生100元至500元不等，共計發放24萬餘元，受益學生1100餘人。

校方同時為有求職需求的家庭經濟困難畢業學生，定製了300套「吉人西裝」，讓學生在面試時更有底氣、更有信心。同時為確保經濟困難本科學生順利返鄉，投入近110萬元開展「送上一張返鄉票」活動，補貼學生往返交通費用，減輕學生因路費昂貴導致的心理負擔。

吉林大學的做法讓網民紛紛留言點讚：「既幫助了真正需要的同學，又照顧了孩子們的自尊心，這舉動太暖心了」、「吉林天冷…但是心暖啊…」、「這才是大數據的意義」、「這是我見到最暖心的大學」。