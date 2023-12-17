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東北炕頭搬進火車車廂 乘客可感受農家生活

中國新聞組／北京17日電
「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）
「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）

東北大花、傳統年畫，「東北炕頭」正式搬進火車車廂。以東北民俗風格精心打造的哈爾濱至漠河K7041次主題車廂15日啟程，這是今冬黑龍江省開行的首列東北民俗文化主題列車。

「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）
「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）

黑龍江廣播電視台報導，作為國內首個沉浸式東北民俗文化體驗列車，車廂內部裝飾包含「東北大花」、「最北人家」、「喜迎豐收」、「跨年狂歡」等主題場景，加入沈浸式互動演繹和東北農家樂元素，遊客不僅可以感受東北農家「貓冬」生活，在車廂內參與互動剪窗花、欻嘎拉哈、包餃子、東北秧歌等民俗表演，還可以體驗東北花棉襖、狗皮帽子等特色服飾換裝樂趣，品嘗凍柿子、凍梨、老式糖球、粘苞米等東北特色美食，仿佛置身東北農家，身臨其境「觸摸」風景，感受年味、冬味。

「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）
「東北炕頭」搬進火車車廂。（取材自黑龍江廣播電視台）

坐上火車穿過千里冰封的茫茫雪原，一路飽覽北國風光，暢遊「神州北極」漠河，體驗「潑水成冰」的絕美瞬間，從「看畫人」變成「畫中人」，讓遊客感官體驗和情感共鳴得到充分滿足。

哈爾濱局集團公司客運部門負責人指出，鐵路部門積極探索嘗試旅遊列車市場化運行模式，今冬還計畫推出定製打卡列車、東北民俗風、冰雪風等不同特色主題車廂，串聯起黑龍江省優質的旅遊資源，推動冰雪旅遊實現高質量發展。

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