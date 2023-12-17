我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

王炸級寒潮 塔克拉瑪干變雪海 南方「前天開冷氣 昨天換暖氣」

中國新聞組／北京17日電
山東煙台16日迎來強降雪天氣，民眾在雪中出行。（中新社）
山東煙台16日迎來強降雪天氣，民眾在雪中出行。（中新社）

「王炸級」寒潮席捲中國，北方和南方都迎來入冬後最冷周末。中央氣象台昨發布今年第一個低溫黃色預警，黑龍江湯旺縣預估出現破紀錄低溫-48℃，世界第二大塔克拉瑪干沙漠也罕見降雪，沙海變成了雪海，大雪致多地交通受阻。南方多地也一夜入冬，部分地區氣溫急跌約20℃，「前天還開冷氣，昨天就換上了暖氣。」粵北的清遠、韶關都降下今年「首雪」 。

綜合中國媒體及中央社報導，「王炸級」寒潮在中國持續發威。首都北京昨天最高溫僅-7℃，最低溫「探底」-16℃，迎來入冬後最冷的一個周末。上海市也冷到下雪，路面結冰登上社群熱搜話題，城區最高溫僅3℃，預估周末最低溫降到-6℃。

中央氣象台16日上午10時發布今年首個低溫黃色預警，新疆北部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5度以上，其中部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上，使最低氣溫零度線南移到貴州南部至江南北部一帶。貴州東南部、湖南南部、江西南部、廣西東北部等局部地區降溫達16至20℃。

中央氣象台昨早還發布寒流藍色預警，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區測得最低溫-41.4℃。預計13日至21日，最低氣溫在-39℃至-42℃以下，其中18日至19日將達到最低，局部地區達-46℃至-48℃左右，可能突破1980年的-47.9℃歷史紀錄。18日至20日還將有較強冷空氣影響中東部地區。

寒潮也讓中國最大的塔克拉瑪干沙漠在14日降雪，沙海變成雪海。雪在塔克拉瑪干沙漠是罕見景象，但並非從未出現過，以塔克拉瑪干沙漠腹地的塔中氣象站來說，自1998年建站以來，監測到冬季出現大於0.1毫米降雪日數40餘次，大於1.0毫米的明顯降雪日數8次。

另廣東昨晨也大幅降溫，南方多地最高氣溫僅0℃。廣東多地「一夜入冬」，粵北的清遠、韶關都降下今年「首雪」。有廣東民眾說，「前天超20℃，不少地方還開冷氣，沒想到昨天就換上了暖氣。」

據交通運輸部消息，截至16日17時，受降雪及路面結冰影響，內蒙古、遼寧、廣東、甘肅、新疆等8省（區）境內84個路段封閉；京珠北高速路面溫度較前日驟降10℃以上，京珠北高速梅花至大橋段16日午間封閉。京廣高鐵、京滬高鐵、京九鐵路、京廣鐵路等線路部分區段16日仍採取降速運行，部分車次停運。

哈爾濱的大雪人。（取材自人民日報微博）
哈爾濱的大雪人。（取材自人民日報微博）

低溫 高溫 新疆

上一則

傳輝達向台積電下「超急單」 擬下月恢復中國「特供版」晶片

下一則

浙江景區纜車因大風脫軌停駛 51旅客被困半空2小時

延伸閱讀

中國寒流持續發威 黑龍江探零下48度

中國寒流持續發威 黑龍江探零下48度
迎強降雪…紐約鏟雪車升級 配備新智能系統

迎強降雪…紐約鏟雪車升級 配備新智能系統
聖嬰現象天氣暖 降雪反而多

聖嬰現象天氣暖 降雪反而多
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

2023-12-16 05:30

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬