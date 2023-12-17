王炸級寒潮 塔克拉瑪干變雪海 南方「前天開冷氣 昨天換暖氣」

山東煙台16日迎來強降雪天氣，民眾在雪中出行。（中新社）

「王炸級」寒潮席捲中國，北方和南方都迎來入冬後最冷周末。中央氣象台昨發布今年第一個低溫 黃色預警，黑龍江湯旺縣預估出現破紀錄低溫-48℃，世界第二大塔克拉瑪干沙漠也罕見降雪，沙海變成了雪海，大雪致多地交通受阻。南方多地也一夜入冬，部分地區氣溫急跌約20℃，「前天還開冷氣，昨天就換上了暖氣。」粵北的清遠、韶關都降下今年「首雪」 。

綜合中國媒體及中央社報導，「王炸級」寒潮在中國持續發威。首都北京昨天最高溫 僅-7℃，最低溫「探底」-16℃，迎來入冬後最冷的一個周末。上海市也冷到下雪，路面結冰登上社群熱搜話題，城區最高溫僅3℃，預估周末最低溫降到-6℃。

中央氣象台16日上午10時發布今年首個低溫黃色預警，新疆 北部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5度以上，其中部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上，使最低氣溫零度線南移到貴州南部至江南北部一帶。貴州東南部、湖南南部、江西南部、廣西東北部等局部地區降溫達16至20℃。

中央氣象台昨早還發布寒流藍色預警，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區測得最低溫-41.4℃。預計13日至21日，最低氣溫在-39℃至-42℃以下，其中18日至19日將達到最低，局部地區達-46℃至-48℃左右，可能突破1980年的-47.9℃歷史紀錄。18日至20日還將有較強冷空氣影響中東部地區。

寒潮也讓中國最大的塔克拉瑪干沙漠在14日降雪，沙海變成雪海。雪在塔克拉瑪干沙漠是罕見景象，但並非從未出現過，以塔克拉瑪干沙漠腹地的塔中氣象站來說，自1998年建站以來，監測到冬季出現大於0.1毫米降雪日數40餘次，大於1.0毫米的明顯降雪日數8次。

另廣東昨晨也大幅降溫，南方多地最高氣溫僅0℃。廣東多地「一夜入冬」，粵北的清遠、韶關都降下今年「首雪」。有廣東民眾說，「前天超20℃，不少地方還開冷氣，沒想到昨天就換上了暖氣。」