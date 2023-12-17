東方甄選炒了孫東旭 留董宇輝 網：諸葛亮揮淚斬馬謖

16日晚，俞敏洪（右）與主播董宇輝合體現身直播間。（視頻截圖）

12月16日早上，東方甄選發布人事任免通知，俞敏洪兼任東方甄選CEO ，免去孫東旭CEO職務。有網友評論：這正是「馬謖失街亭，諸葛亮揮淚斬馬謖」、現代版「小孫失小董，俞敏洪揮淚辭小孫」。

澎湃新聞報導，12月16日，俞敏洪通過東方甄選直播間發致歉信稱：近階段來，由於網絡輿情問題，東方甄選直播間用不恰當的方式，屏蔽拉黑了一些提意見和建議的網友朋友，這是極其不恰當的做法。我已經對於這一錯誤提出了嚴厲的批評，並就此事向廣大網友進行道歉！被拉黑的網友朋友已經被全部解除，歡迎你們繼續對東方甄選的發展提出建設性的意見和批評。

報導稱，截至發稿，董宇輝粉絲數量依舊在飛速上漲，已達到1962.4萬，截至16日早上10時30分，其粉絲數量為1696.6萬。在俞敏洪和董宇輝直播後，東方甄選粉絲數量則止住了快速下滑，有回溫趨勢，達到2842.7萬。

另據第一財經報導，俞敏洪稱，免去孫東旭CEO職務與董宇輝毫無關係。首先小編可以越過管理層進行自我表達，孫東旭無法忍受任何平台上的（負面）言論，才會在直播上以不恰當的態度與語言進行了表達，嚴重違反了規矩，他本可以將這件事處理好，而不是火上澆油。

俞敏洪表示，「外面也傳到什麽要二選一之類的，根本就不是這麽回事，因為東方小孫（孫東旭）現在從CEO下來，作為新東方很長時間的創業者和管理者的這樣的一個狀態，他也算是我的小兄弟，依然會以他的方式為東方甄選繼續做貢獻。」

俞敏洪也表示，孫東旭是新東方的創業者和管理者，會以自己的方式為東方甄選繼續做自己的貢獻。他還稱，在宣布罷免 孫東旭之前，董宇輝還來求過情。