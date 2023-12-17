中國AI領軍人物 商湯科技創辦人湯曉鷗55歲病逝

號稱中國AI四小龍的「商湯科技」創辦人湯曉鷗15日因病救治無效離世，享年55歲。（取材自上觀新聞）

中國AI領軍人物之一、「商湯科技」創辦人、人工智慧 科學家湯曉鷗15日因病救治無效離世，享年55歲。本身是學者出身的他，主要從事計算機視覺相關領域的研究，1996年從麻省理工學院畢業後便在香港 中文大學擔任教職，並曾於微軟 亞洲研究院工作。他在2014年成立商湯科技，曾因公司上市躋身「億萬富豪」行列。

16日午間，有多名微博博主便稱湯曉鷗已去世，當中有消息更稱湯曉鷗是因跳樓逝世。16日下午，商湯科技正式發布訃告，商湯科技創始人湯曉鷗因病救治無效，於2023年12月15日23時45分去世，同時駁斥相關謠言。

湯曉鷗除了是商湯科技創辦人，同時也是浦江實驗室主任、上海人工智慧實驗室主任、香港中文大學教授。商湯科技表示，湯曉鷗是中國人工智慧領域的傑出代表。富有家國情懷和戰略眼光，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智慧領域科技事業發展做出了卓越的貢獻。

公開資料顯示，湯曉鷗出生於遼寧鞍山，於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅切斯特大學碩士學位；1996年獲得麻省理工學院博士學位，隨後進入香港中文大學信息工程系出任教授。2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室。

2005年至2007年，湯曉鷗曾在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。2014年成立商湯科技。

學者出身的湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理，後來曾因商湯科技2021年底成功在香港完成IPO並上市，躋身「億萬富豪」行列。

2021年胡潤百富榜中，湯曉鷗位列中國富豪榜420位，當時身家為170億人民幣（約23.93億美元），較2020年的532位排名上升逾百位。不過去年6月，商湯股價遭「腰斬」，湯曉鷗幾乎損失了一半的財富。

去年年中，商湯上市半年禁售期結束後，被視為湯曉鷗擁有的約19億或5.65%的B類股，悉數分配給有限合夥人。消息被市場解讀為大戶沽貨，導致商湯股價單日暴瀉46.8%，市值蒸發逾920億人民幣（約129.55億美元），湯曉鷗的身家暴跌約23億至29億美元，因此跌出全球500大富豪名單之外。

商湯是亞洲收入排名最高的AI公司，其戰略合作夥伴包括高通、華為、小米科技、本田汽車等。

另外，商湯科技在2019年遭美國商務部以參與監控新疆穆斯林侵犯人權為由，列入美國出口管制實體清單，並在2021年12月遭美國財政部列入「中國軍工複合體企業」投資黑名單。