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北京常住人口「六連降」 雲南14市州人口負增長

中國新聞組／北京17日電
藍皮書指出，北京市常住人口規模「六連降」。圖為北京街頭的行人。（中新社）
藍皮書指出，北京市常住人口規模「六連降」。圖為北京街頭的行人。（中新社）

北京16日發布「北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2023）」（以下簡稱藍皮書），根據藍皮書，自2017年以來，北京市常住人口規模「六連降」。另外，雲南近日也發布統計年鑑指出，去年全省14個市州人口自然增長率告負。

北京日報客戶端報導，根據藍皮書，2022年北京市常住人口為2184.3萬人，戶籍人口為1427.7萬人，呈現常住人口規模穩步下降，戶籍人口規模繼續增長的特徵。此外，2022年，常住人口出生率繼續下降，常住人口自然增長率與全國同步出現負值。

從人口結構來看，北京市人口老齡化程度加深，勞動年齡人口比重仍高於全國。2022年北京市60歲及以上常住老年人口為465.1萬人，在總人口中的比重為21.3%，比全國高1.5個百分點。15-64歲勞動年齡人口規模從2015年開始出現持續下降的趨勢，2022年下降至1590.2萬人，占總人口的比重也下降至72.8%，但仍高於全國平均水平。

從人口分布來看，藍皮書認為，本市人口區域分布變化趨於穩定，呈現多點支撐、梯度分布格局。中心城區人口規模和比重下降，城市副中心（通州區）、平原新城人口規模和比重總體相對增加，生態涵養區人口規模波動變化，多點支撐人口格局不斷形成，人口的空間分布更趨均衡。

藍皮書同時指出，北京市人口健康水平與文化素質位居全國前列。2021年戶籍居民人均預期壽命達到82.47歲，高於同期全國平均水平。2020年15歲及以上常住人口的平均受教育年限為12.64年，遠超全國平均水平。2022年北京市每10萬15歲及以上常住人口中有大專及以上文化程度者5萬6181人。

澎湃新聞報導，近日，由雲南省統計局編纂的「雲南統計年鑑2023」正式出版發行。數據顯示，2022年，雲南全省16個市州中有14市州人口自然增長率告負。

其中，省會昆明2022年人口出生率7.46‰，人口死亡率7.47‰，人口自然增長率-0.01‰，包括昆明在內，曲靖、玉溪、保山、麗江、大理等14個市州人口自然增長率均為負。

相關數據引起網民討論，有稱「雲南少數民族那麽多的，人口增長都負了！」、「中國人口逐年下降是注定的了。」

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