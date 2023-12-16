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持續變少又變老 北京常住人口已「六連降」

中國新聞組／即時報導
調查顯，北京不只人口愈來愈少，而且人口結構愈來愈老。（路透）
調查顯，北京不只人口愈來愈少，而且人口結構愈來愈老。（路透）

16日公布的「北京人口藍皮書．北京人口發展研究報告（2023）」顯示，北京不只人口愈來愈少，而且人口結構愈來愈老。報告顯示，2022年北京常住人口為2184.3萬人，戶籍人口為1427.7萬人，常住人口自2017年以來已「六連降」。

與此同時，北京人口老齡化程度則不斷加深。2022年北京市60歲及以上常住老年人口為465.1萬人，在總人口中的比重為21.3%，比中國全國高1.5個百分點。

報告指出，北京15至64歲勞動年齡人口規模從2015年開始出現持續下降趨勢，2022年降至1590.2萬人，占總人口的比重也下降至72.8%，但仍高於中國全國平均水平。

北京日報報導，從人口分布來看，藍皮書認為，北京人口區域分布變化趨於穩定，呈現多點支撐、梯度分布格局。中心城區人口規模和比重下降，城市副中心（通州區）、平原新城人口規模和比重總體相對增加，人口的空間分布更趨均衡。藍皮書提出，人口分散布局有助於北京實現多點平衡發展。

藍皮書同時指出，北京人口健康水平與文化素質位居中國全國前列。2021年北京戶籍居民人均預期壽命達到82.47歲，高於同期中國全國平均水平。2020年15歲及以上常住人口的平均受教育年限為12.64年，也遠超過中國全國平均水平。

藍皮書認為，北京仍處於經濟動能轉換升級的「人口機會窗口期」，且短期內不會關閉，這給北京加速經濟發展動能轉換升級提供了必要的窗口期。建議未來將更多關注點放在人口結構均衡、改革紅利和人才紅利釋放上。

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