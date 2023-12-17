廣州1.44億大獎得主：妻子選的號碼 中獎當晚沒睡著

中獎彩票。(取材自新快報)

廣州南沙1.44億元（人民幣，下同，約2023萬美元）大獎得主楊先生（化姓）14日沒有喬裝、只戴口罩 ，在妻子的陪同下現身廣州市福彩中心辦理兌獎手續。在徵得他們同意後，楊先生大方分享自己的購彩經歷和得知中獎後的心路歷程，「號碼是妻子選的，中獎當晚整晚沒睡著」。

新快報報導，楊先生出示的中獎彩票上有2注單式號碼，選號分別為「紅球05、07、09、15、23、30+藍球16」、「紅球05、07、09、16、23、30+藍球15」，倍投22倍，投注金額88元，出票銷售網點為南沙區珠江管理區英賢路4號的44010841銷售網點，出票時間12月12日17時04分42秒，其中第2注號碼與雙色球第2023143期中獎號碼完全一致，收穫22注一等獎特別獎，單注獎金656萬多元，單票總獎金1.44億元。

楊先生前兩期的守號彩券。(取材自新快報)

報導指出，大獎爆出後，在坊間引發熱議。楊先生表示，「買彩票就是買著好玩，娛樂一下，不中就當是做慈善。」至於「2注號碼22倍投注，購彩金額88元，是不是因為88好意頭故意這樣買的？」，楊先生哈哈大笑，點頭同意。

據報導，楊先生說，剛開始買彩票時，對研究數字一度很感興趣，每次購彩前都會認真研究歷期號碼，中大獎的願望十分強烈。直到有一次中了五個紅球和藍球，差一個號碼就是頭獎，他既喜悅又懊惱，一下子頓悟了大獎不能強求。此後就長期守號購彩，期間若守號中了獎，會適當調整號碼。這次中獎的2注守號號碼是妻子幫忙選號的，因此「大獎有她一半的功勞」。

12月12日是雙色球第23143期開獎日，楊先生照常在44010841福彩銷售站點購買守號的88元彩票。當晚雙色球開獎後，躺在床上準備休息的楊先生在手機上查詢了當期的雙色球開獎號碼，發現「開獎號碼好眼熟，認真一對，與自己守號的其中一注號碼完全一致！」當即從床上坐起來，再三核對開獎號碼，確認自己中了大獎。

談及中獎感受，楊先生表示就像是「坐過山車般」。「第一晚我不敢告訴她（指了下旁邊的妻子），自己一整晚沒睡著，第二天才跟她說。」楊先生笑著說。楊太太此時也笑道：「一開始我也是不相信的，後來他把彩票和開獎信息都給我看，我才相信了。」

「得知中獎後確實很激動，但驚喜畢竟是一時的，還是要保持平常心，以後的生活該怎麽過還是怎麽過。」他們打算將獎金分成兩份：一部分用來理財或投資 ，另一部分先存進銀行再做規畫。