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開腿蹲桌、臉慘白唇塗黑 帶貨主播「媚醜」挨轟

中國新聞組／北京16日電
網紅「瘋狂小楊哥」的徒弟「紅綠燈的黃」在直播中扮醜吸睛，引起撻伐。（取材自法治日報）
網紅「瘋狂小楊哥」的徒弟「紅綠燈的黃」在直播中扮醜吸睛，引起撻伐。（取材自法治日報）

中國直播帶貨快速崛起，主播們競爭激烈，近期部分帶貨主播刻意透過「扮醜」等非主流方式想引來消費者的注意，一線主播旗下的徒弟也跟風「媚醜」，反而引來反感，消費者紛紛怒批其帶貨行為「低俗」。官媒也批評指帶貨主播「媚醜」令人無法直視，早晚翻車。

來源：YouTube

法治日報報導，網紅「瘋狂小楊哥」的徒弟「紅綠燈的黃」在直播間帶貨某品牌氣墊時，形象邋遢，表情猙獰。在直播截圖中，她甚至一度叉開腿蹲在桌上，姿勢頗不雅觀。不少網友質疑這場直播帶貨過於低俗，「680元的高定氣墊看起來就像9塊9」、「好好的高端品牌瞬間變得低俗了」。

還有主播在帶貨時穿著奇裝異服，刻意將自己扮醜，如把臉塗得慘白、嘴唇塗成黑色，用誇張的嘴型反覆吆喝。在某短片平台上，這些扮醜網紅或滿口大齙牙，齜牙咧嘴；或表情誇張，摳鼻擠眼；或張牙舞爪，披頭散發；還有的衣著暴露，表演「魔性」。目前，一些扮醜「帳號」已被永久封鎖。

中國消費者協會數據顯示，10月20日至11月16日，有關「直播帶貨」負面資訊達156.5萬條，占吐槽類資訊的47.99%，涉及價格壟斷、低俗帶貨、虛假宣傳等議題。

專家指出，一些「網紅」抓住部分網友獵奇和「審醜」的心理，透過刻意扮醜、裝瘋賣傻來吸睛帶貨，但此類低俗帶貨行為愈來愈引起大多數消費者的反感。

業內人士分析，這或許與大眾的「審醜」心理有關，有些人為了宣洩焦慮、釋放情緒而透過「審醜」尋找自我優越感。在流量、資源和產業「內捲」等壓力下，一些主播透過譁眾取寵、飆髒話、葷段子等低俗行為「媚醜」以博取眼球。同時受平台演算法影響，「媚醜」訊息因引流效果較好更容易被推薦給受眾，產生訊息繭房效應，最後形成惡性閉環。

中央和地方相關部門、短視頻平台、電商平台等近年來陸續出台了不少辦法和規定，集中整治「色、醜、怪、假、俗、賭」等違法違規內容呈現亂象。

廣州日報也評論，對「媚醜」主播的點名，不僅是對其直播行為的約束，更給大眾敲響「審醜異化」的警鐘。對待「媚醜」直播，不能只是「一笑而過」。

知名直播主葉璇近來也刻意「扮醜」，獲得新增流量。（視頻截圖）
知名直播主葉璇近來也刻意「扮醜」，獲得新增流量。（視頻截圖）

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