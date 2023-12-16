中國農家樂涼了？已關停8萬多家 美媒：老百姓沒錢 節省看病用

中國經濟恢復不如預期，讓不少民眾看緊荷包，曾風靡一時的「農家樂」出現大規模倒閉現象。此為示意圖。（取材自紅餐網微信公眾號）

中國經濟恢復不如預期，讓不少民眾看緊荷包，消費力大減，曾風靡一時的「農家樂」也出現大規模倒閉現象。據統計，已有多達8萬餘家的「農家樂」消失，光是過去11個月內就有7000多家關停。對照各地醫院因多種傳染病遞增而人滿為患，美媒據此分析稱，似乎是老百姓手裡沒錢，剩下的錢都給醫院留著，不敢用。

紅餐網日前發表中國餐飲業垂直領域研究者簡煜昊題為「倒閉8萬多家，農家樂要『涼』了？」的文章指出，農家樂行業近年來面臨大規模倒閉的現象，註銷、吊銷企業數量超過8萬家，許多農家樂經營者表示生意不好做。消費者對農家樂的好感度降低，主要原因是出品差、宰客，同質化嚴重，缺乏吸引力，缺乏專業管理，服務、環境和食安被詬病，主力客群消費頻率低，營收淡旺季明顯。

自由亞洲電台報導，曾在貴陽營農家樂的黃先生表示，農家樂誕生超過20年，如今紛紛倒閉，其真實原因並非因為品質差和宰客，而是消費者迅速減少，不願意也不敢消費，以致經營環境惡化所造成。

據報導，中國異議人士季風說，餐飲及百貨兩大產業最能反映民眾的消費力。他所在的貴州桐梓縣縣城，關閉的餐廳愈來愈多：「現在沒有人願意去高消費，大家都看這口袋裡那點錢，一定會很慎重的消費。」

報導稱，上海曾經是中國經濟最有活力的城市之一，在滬營業30年的太平洋百貨、東方商廈、位於陸家嘴的正大廣場等相繼關閉。上海一位影片拍攝者說：「28年前，八佰伴在上海開張當天，人流潮水般湧入商店，連電梯都癱瘓，但如今許多商場內，顧客寥寥無幾，電梯在空轉，地面門店打烊。