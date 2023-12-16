地鐵偷拍案 成都官方「手握狗嘴」圖片 挨轟內涵網民

成都地鐵官微發布的「 OK，可以住嘴了」圖片被截圖。（取材自縱覽新聞）

備受關注的「成都地鐵被誣陷偷拍」一審日前宣判，判決結果也引發熱議。不少網友在社媒發文稱，成都地鐵官微13日發布一則微博 ，配一張手握狗嘴的圖片，圖片上還寫有「 OK，可以住嘴了」的字樣，疑似內涵網友「住嘴」。有網友不滿進而投訴。成都12345熱線接線人員證實，已轉交相關投訴至成都軌道交通集團處理。

來源：YouTube

據成鐵第一法院官微消息，成都地鐵「被誣陷偷拍」案一審12日宣判，對何某某要求羅某某、曾某某、成都地鐵運營公司刊登道歉聲明、連續十天在案涉地鐵站 宣讀道歉聲明，並賠償經濟損失及精神損害撫慰金共5萬元人民幣（約7025美元）的訴訟請求，法院不予支持。上述判決結果也引發不少網民熱議，還有網民到成都地鐵官微進行評論。

縱覽新聞報導，有多名網民13日在網路上發文稱，成都地鐵官微在13日早上疑似發圖片內涵網友，讓大家「住嘴」。根據網民發布的截圖顯示，12月13日7時30分，成都地鐵官微發布一則微博，內容為「周三報坐標啦」，並有一張配圖，是一隻手握住了狗的嘴巴，擺出OK手勢，並寫有「OK，可以住嘴了」的字樣。此後，成都地鐵官微刪除了該則微博，但仍引發不滿。

瀟湘晨報報導，今年6月，何先生在成都地鐵上被兩名女子誣陷用鞋子上的攝影機偷拍。因認為兩名女生沒有真誠道歉，故未與對方達成和解，選擇起訴。

何先生表示，「事發後，在警務室內，對方有說一句『帥哥對不起』，但是我覺得那個態度不構成道歉，所以決定起訴。主要是一個態度問題，如果她們當時態度好一點，也不會有後續的事情。」為了訴訟，「到現在我的花費已經不止5萬，我們也是提交了律師費的發票、誤工費等證據，完全沒有過度維權，我只是在尋求正義，我的訴求不會變。」